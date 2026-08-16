Sara fala sobre Nuno e acaba por admitir o que sente: “Um carinho especial”

A proximidade entre Sara e Nuno tem dado que falar dentro da casa do Big Brother Verão e, depois das imagens e comentários que levantaram suspeitas sobre os dois, chegou o momento de a concorrente esclarecer o que realmente sente. Confrontada por Maria Botelho Moniz, Sara acabou por admitir que existe, de facto, um sentimento especial entre os dois.

A conversa surgiu depois de a concorrente assistir a imagens em que Diana Lopes e Bernardina falavam sobre uma alegada “confissão” de Sara. Segundo as concorrentes, Sara teria admitido ter sentimentos por Nuno, algo que a própria fez questão de esclarecer perante Maria Botelho Moniz.

“Existe um carinho especial, sim”, reconheceu Sara, explicando que já falou sobre esse assunto com Nuno e que o sentimento é, de certa forma, mútuo. “Tanto eu já disse ao Nuno como o Nuno já me disse a mim”, revelou a concorrente, deixando claro que existe proximidade entre os dois.

Ainda assim, Sara rejeitou a ideia de que esteja apaixonada ou que exista uma relação entre ambos. A concorrente garantiu que o “carinho especial” não significa que pretendam ter algo dentro da casa, mas admitiu que, caso estivesse apaixonada, não teria qualquer problema em assumir os seus sentimentos. A conversa acabou por colocar novamente a relação entre Sara e Nuno no centro das atenções.