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Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

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Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal - Big Brother
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A ex-concorrente do ‘Secret Story – Desafio Final’ partilhou o resultado de uma sessão fotográfica e confessou que é perante as câmaras que se sente verdadeiramente feliz.

Desde que saiu do ‘Secret Story – Desafio Final’, da TVI, Sara Jesus tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia com os seguidores.

Desta vez, a jovem recorreu à sua página de Instagram para mostrar o resultado de uma nova sessão fotográfica, mas foi a legenda da publicação que acabou por chamar a atenção dos fãs: «É em frente à câmara que me sinto mais viva», escreveu Sara Jesus, numa confissão simples, mas bastante reveladora sobre uma das suas maiores paixões.

As imagens, que rapidamente mereceram inúmeros gostos e comentários, mostram a ex-concorrente do reality show em poses descontraídas e confiantes, evidenciando a ligação especial que mantém com o mundo da fotografia e da criação de conteúdos.

Veja todas as fotografias da sessão na galeria acima.

Desde a sua participação nos programas da TVI, Sara Jesus tem conquistado uma comunidade fiel de seguidores nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos pessoais, projetos e reflexões sobre o seu percurso.

A mais recente publicação voltou a demonstrar que a jovem continua a apostar na sua imagem e na presença digital, deixando claro que é perante a objetiva que se sente mais realizada.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à ex-concorrente, com muitos seguidores a destacarem a sua naturalidade e a forma como transmite confiança em frente à câmara. Uma certeza parece unir os fãs de Sara Jesus: a antiga participante do ‘Secret Story’ continua a viver uma fase de grande proximidade com o público que a acompanhou na televisão.

Temas: Sara Jesus

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