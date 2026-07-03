Afonso Leitão esclarece rumores sobre Sara e surpreende tudo e todos: «Se o Cláudio perguntar por ti, vou dizer...»

Os rumores de um possível romance entre Afonso Leitão e Sara chegaram ao «Dois às 10» desta quinta-feira, onde Cláudio Ramos decidiu esclarecer a situação em direto.

Durante a conversa, o apresentador revelou que recebeu um vídeo dos dois e não hesitou em questionar o ex-concorrente: «Eu recebi um vídeo teu e da Sara. O que é que se passa aí?».

Afonso Leitão desvalorizou de imediato os rumores, explicando que a cumplicidade entre ambos já existia antes. «Já nos dávamos muito bem», começou por dizer.

Entre risos, revelou ainda a brincadeira que fez com Sara: «Se o Cláudio perguntar por ti vou dizer que estamos super apaixonados.»

A resposta divertida provocou gargalhadas em estúdio, deixando claro que a frase não passou de uma brincadeira entre os dois e alimentando, de forma bem-humorada, os rumores que têm circulado nas redes sociais.