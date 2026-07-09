Após rumores de relação com Afonso Leitão, Sara Jesus mostra-se nos braços de pessoa especial

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Sara Jesus deixou os fãs em êxtase com uma das mais recentes partilhas que fez nas redes sociais.

Sara Jesus saiu do Secret Story - Desafio Final e regressou para os braços do filho, Santiago. Desde então, a ex-concorrente tem aproveitado todos os momentos para estar com o menino, de três anos, e encantou os fãs com uma nova partilha muito especial.

No Instagram, Sara partilhou um conjunto de fotografias em que surge num momento de grande cumplicidade com Santi, como é carinhosamente tratado. «Tudo por e para ti, sempre! 🤍», escreveu, na legenda daquela partilha. 

Os fãs ficaram rendidos àqueles registos. «Tão lindooooos. É muita fofuraaa 🤍», «Nao vos aguento 🥹», «Que fofo❤️», «Mini Sara em versão masculina 😎lindos , boas férias Sara 🫶», «Que beleza de ternura,deus vos abencoe minha querida», «Que Ternura. Muito Lindos e Fofos . Amei ! Que Deus vos Abençoe e ilumine sempre 🙏🙏💫», «Que fotos lindas , filhote lindo 😍», pode ler-se, na caixa de comentários. 

Pode ver tudo aqui: 

Temas: Sara jesus Amor Filho

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