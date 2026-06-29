Sara Jesus celebra aniversário do filho com festa "de arromba". Mas é o bolo que rouba todas as atenções

Sara Jesus abandonou a casa do Secret Story – Desafio Final a poucos dias da final, mas a família fez questão de esperar pela sua presença para celebrar o aniversário do pequeno Santiago. Uma semana depois da data oficial, a 28 de junho de 2026, a família reuniu-se e a festa do filho de Sara foi finalmente celebrada, com um bolo que roubou todas as atenções.

A ex-concorrente partilhou nas redes sociais os registos do momento especial. O bolo, de tamanho e design dignos de uma verdadeira obra de arte, foi difícil de ignorar. Mas foram as palavras que acompanharam o vídeo que tocaram os seguidores:

«A festa ficou em espera. A família esperou. Os amigos esperaram. Porque este dia não fazia sentido sem a mãe presente. E hoje, finalmente, vivemos o aniversário que ele merecia. Rodeado de quem mais o ama, com sorrisos, brincadeiras e memórias que vou guardar para sempre.»

Sara não ficou por aqui e deixou ainda um agradecimento sentido a todos os que tornaram o dia possível: «Obrigada à nossa família e aos nossos amigos por terem esperado por este momento e por o terem tornado ainda mais especial.»