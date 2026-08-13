Em registo raro, Sara Jesus surge ao lado do pai do filho. E esta foi a promessa emocionante que fez

Sara Jesus tem vindo a aproveitar ao máximo o tempo ao lado do filho, desde que saiu da casa mais vigiada do País. Na tarde da passada quarta-feira, dia 12 de agosto, a ex-concorrente decidiu partilhar registos de um desses momentos, e há uma figura que não passa despercebida: o pai do menino.

Na publicação, é possível ver várias fotografias ao lado do filho, mas é a última imagem do carrossel que chama mais a atenção, ao mostrar o ex-namorado e pai do filho da jovem. Na legenda, Sara Jesus deixou uma promessa para a vida do pequeno Santiago, carregada de ternura:

«Já tinha saudades de desligar completamente a cabeça de tudo o que falta me estava a fazer. Amo cada momento ao lado do meu pequenino. Que seja sempre sobre ele: a sua felicidade, o seu bem-estar, o amor que o rodeia e tudo aquilo que queremos construir para que cresça feliz, seguro e rodeado de amor.»

A ex-concorrente reforçou ainda os valores que quer transmitir ao filho:

«Que tenha sempre como exemplo o respeito, a educação e a união que queremos transmitir-lhe. Porque, acima de tudo, será sempre sobre ele.»

Por fim, Sara Jesus deixou uma mensagem de agradecimento aos fãs:

«Obrigada, também a toda a gente que veio ter connosco e nos rodeou de amor, adoro conhecer cada um de vocês!»