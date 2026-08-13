Em registo raro, Sara Jesus surge ao lado do pai do filho. E esta foi a promessa emocionante que fez

Ao Minuto

18:28
Big Brother troca os ovos e o resultado é caótico: caem todos! - Big Brother
02:40

Big Brother troca os ovos e o resultado é caótico: caem todos!

18:25
Afonso deixa cair o ovo durante a prova e reação dos colegas é imperdível - Big Brother
02:20

Afonso deixa cair o ovo durante a prova e reação dos colegas é imperdível

17:26
Miguel continua a desestabilizar a prova semanal e o inevitável acontece. Veja o que aconteceu - Big Brother
02:00

Miguel continua a desestabilizar a prova semanal e o inevitável acontece. Veja o que aconteceu

16:43
«Eu tenho a liberdade de responder o que eu quiser»: Sara lança farpas a Ana Luísa e Ventura - Big Brother
07:40

«Eu tenho a liberdade de responder o que eu quiser»: Sara lança farpas a Ana Luísa e Ventura

16:05
Sara deixa recado a Miguel: «Não vim para aqui mostrar as minhas habilidades para beijar» - Big Brother
03:05

Sara deixa recado a Miguel: «Não vim para aqui mostrar as minhas habilidades para beijar»

16:02
«Gosto de pessoas reais e ele não está a ser real»: Afonso não poupa Miguel - Big Brother
04:01

«Gosto de pessoas reais e ele não está a ser real»: Afonso não poupa Miguel

15:49
«Brincar é no parque»: Miguel reage às acusações dos colegas - Big Brother
04:40

«Brincar é no parque»: Miguel reage às acusações dos colegas

15:43
Miguel está a desestabilizar a prova semanal? A maioria acha que sim - Big Brother
06:25

Miguel está a desestabilizar a prova semanal? A maioria acha que sim

15:13
«Isto é que é um jogador low cost»: Ventura arrasa postura de Miguel no jogo - Big Brother
02:12

«Isto é que é um jogador low cost»: Ventura arrasa postura de Miguel no jogo

15:11
«Há sempre uma parte minha (…) a pedir desculpa por existir»: João Ventura desabafa com Raquel - Big Brother
02:36

«Há sempre uma parte minha (…) a pedir desculpa por existir»: João Ventura desabafa com Raquel

14:46
Ânimos exaltados! Concorrentes revoltam-se com atitude de Miguel e partem para a acusação - Big Brother
07:17

Ânimos exaltados! Concorrentes revoltam-se com atitude de Miguel e partem para a acusação

14:00
Miguel continua a provocar os colegas e o ovo de Raquel acaba por cair. A reação é explosiva - Big Brother
02:50

Miguel continua a provocar os colegas e o ovo de Raquel acaba por cair. A reação é explosiva

13:57
Tenso. Miguel provoca os colegas durante a prova e leva-os ao limite: «Ele quer que percamos a prova?» - Big Brother
02:46

Tenso. Miguel provoca os colegas durante a prova e leva-os ao limite: «Ele quer que percamos a prova?»

12:28
Miguel "aponta o dedo" a Tatiana e a concorrente passa-se: «O preconceito está na sua cabeça» - Big Brother
06:13

Miguel "aponta o dedo" a Tatiana e a concorrente passa-se: «O preconceito está na sua cabeça»

12:27
Tatiana fala abertamente sobre o comentário que os colegas julgam ser preconceituoso para com João Ventura - Big Brother
10:36

Tatiana fala abertamente sobre o comentário que os colegas julgam ser preconceituoso para com João Ventura

12:15
Raquel recebe conselhos do Carteiro Miguel: «A forma como gere as emoções pode ser prejudicial» - Big Brother
02:40

Raquel recebe conselhos do Carteiro Miguel: «A forma como gere as emoções pode ser prejudicial»

12:02
Sara é prima de um famoso? Este comentário levanta suspeitas sobre esta cara conhecida - Big Brother
01:03

Sara é prima de um famoso? Este comentário levanta suspeitas sobre esta cara conhecida

11:51
João Ventura fica de queixo caído com comentário positivo do Carteiro Miguel a seu respeito - Big Brother
02:17

João Ventura fica de queixo caído com comentário positivo do Carteiro Miguel a seu respeito

11:43
Carteiro Miguel chegou à Malveira e não promete trazer "correspndência positiva" - Big Brother
06:31

Carteiro Miguel chegou à Malveira e não promete trazer "correspndência positiva"

11:18
Comentário polémico de Tatiana está a gerar burburinho na casa: «Não é carne nem é peixe» - Big Brother
05:59

Comentário polémico de Tatiana está a gerar burburinho na casa: «Não é carne nem é peixe»

11:03
Ana Luísa não duvida da "força" de João Ventura mas o concorrente afirma o contrário: «O perfil de vencedor...» - Big Brother
04:03

Ana Luísa não duvida da "força" de João Ventura mas o concorrente afirma o contrário: «O perfil de vencedor...»

10:51
Sara surpreende Nuno e Boris com uma história inusitada da vida fora da casa - Big Brother
03:45

Sara surpreende Nuno e Boris com uma história inusitada da vida fora da casa

10:32
Tenso. Prova semanal está a dar que falar e as opiniões divergem - Big Brother
04:13

Tenso. Prova semanal está a dar que falar e as opiniões divergem

01:25
Sara provoca João Ventura descaradamente e deixa o colega sem resposta - Big Brother
03:13

Sara provoca João Ventura descaradamente e deixa o colega sem resposta

01:22
Afonso não suporta Tatiana e desabafa com João Ventura: «Vê-la fazer aquilo meteu-me nojo» - Big Brother
02:59

Afonso não suporta Tatiana e desabafa com João Ventura: «Vê-la fazer aquilo meteu-me nojo»

Acompanhe ao minuto

Em registo raro, Sara Jesus surge ao lado do pai do filho. E esta foi a promessa emocionante que fez

  • Big Brother
Em registo raro, Sara Jesus surge ao lado do pai do filho. E esta foi a promessa emocionante que fez - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A foto despertou a curiosidade dos seguidores.

Sara Jesus tem vindo a aproveitar ao máximo o tempo ao lado do filho, desde que saiu da casa mais vigiada do País. Na tarde da passada quarta-feira, dia 12 de agosto, a ex-concorrente decidiu partilhar registos de um desses momentos, e há uma figura que não passa despercebida: o pai do menino.

Na publicação, é possível ver várias fotografias ao lado do filho, mas é a última imagem do carrossel que chama mais a atenção, ao mostrar o ex-namorado e pai do filho da jovem. Na legenda, Sara Jesus deixou uma promessa para a vida do pequeno Santiago, carregada de ternura:

«Já tinha saudades de desligar completamente a cabeça de tudo o que falta me estava a fazer. Amo cada momento ao lado do meu pequenino. Que seja sempre sobre ele: a sua felicidade, o seu bem-estar, o amor que o rodeia e tudo aquilo que queremos construir para que cresça feliz, seguro e rodeado de amor.»

A ex-concorrente reforçou ainda os valores que quer transmitir ao filho:

«Que tenha sempre como exemplo o respeito, a educação e a união que queremos transmitir-lhe. Porque, acima de tudo, será sempre sobre ele.»

Por fim, Sara Jesus deixou uma mensagem de agradecimento aos fãs:

«Obrigada, também a toda a gente que veio ter connosco e nos rodeou de amor, adoro conhecer cada um de vocês!»

Veja aqui a publicação: 

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Sara Jesus Filho

Relacionados

Sara Jesus partilha momento com Afonso Leitão e a uma afirmação do ex-concorrente está a dar que falar

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

Fora da Casa

Sara Jesus tatuou o filho no corpo, mas foi o local escolhido que deixou todos de boca aberta

Há 6 min

O impensável aconteceu: A soro e de pulseira amarela Joana Diniz vai parar ao hospital

Há 1h e 33min

Irmã de Cristiano Ronaldo volta a pronunciar-se acerca de "reclamação". E este foi o motivo

Há 1h e 56min

Nem casamento, nem “sim”: A verdadeira razão que levou Fanny Rodrigues a vestir-se de noiva vai surpreendê-lo

Há 2h e 2min

Contra o marido? Mulher de Boris toma posição sobre polémicas com Raquel: «Ela foi uma vítima nesta situação»

Há 3h e 42min

Longe da mãe, filho de Maria Botelho Moniz deixa mensagem especial durante as férias. E está a deixar a internet rendida

Hoje às 12:59
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Menos de 10 pessoas. Já sabemos quem foram os convidados do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ontem às 22:14

Separação ou comunhão de bens? Revelado o documento oficial do casamento de Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:31

Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

Ontem às 15:03

Longe da mãe, filho de Maria Botelho Moniz deixa mensagem especial durante as férias. E está a deixar a internet rendida

Hoje às 12:59

Fora da cerimónia? Dolores Aveiro quebra o silêncio sobre casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ontem às 21:42
Ver Mais

Notícias

Sara Jesus tatuou o filho no corpo, mas foi o local escolhido que deixou todos de boca aberta

Há 6 min

O impensável aconteceu: A soro e de pulseira amarela Joana Diniz vai parar ao hospital

Há 1h e 33min

Irmã de Cristiano Ronaldo volta a pronunciar-se acerca de "reclamação". E este foi o motivo

Há 1h e 56min

Nem casamento, nem “sim”: A verdadeira razão que levou Fanny Rodrigues a vestir-se de noiva vai surpreendê-lo

Há 2h e 2min

Contra o marido? Mulher de Boris toma posição sobre polémicas com Raquel: «Ela foi uma vítima nesta situação»

Há 3h e 42min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

02:50

Miguel continua a provocar os colegas e o ovo de Raquel acaba por cair. A reação é explosiva

Hoje às 14:00
06:13

Miguel "aponta o dedo" a Tatiana e a concorrente passa-se: «O preconceito está na sua cabeça»

Hoje às 12:28
10:36

Tatiana fala abertamente sobre o comentário que os colegas julgam ser preconceituoso para com João Ventura

Hoje às 12:27
01:11

Sara e Nuno alinham na brincadeira e Vanessa não tem dúvidas sobre a "química" dos dois: «Já vi tudo»

Hoje às 00:13
04:48

Afinal, existe algo ou não entre Sara e Nuno? Concorrentes falam da "paixão" e de um possível beijo

Hoje às 00:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada passa por mudança como "nunca antes" e esclarece: "Já agora, não..."

Há 2h e 43min

Daniel Guerreiro assinala data marcante... relacionada com Soraia Moreira: "Amo-te, boneca"

Há 3h e 3min

"Tive muita sorte em ter chegado a tempo": Ex-Big Brother exibe cicatrizes após ficar entre a vida e a morte

Há 3h e 49min

Teresa Silva vive emotivo momento: "Nunca pensei"

Hoje às 10:27

Marta Cruz anuncia importante novidade sobre o filho: "Já és oficialmente..."

Hoje às 10:14
Ver Mais Outros Sites