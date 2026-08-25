Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities
- Big Brother
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A jovem mostrou-se com uma cara muito conhecida do Secret Story.
Sara Jesus surpreendeu os seguidores ao revelar uma companhia muito especial para estes dias no Algarve. A antiga concorrente de reality shows mostrou-se ao lado de uma cara bem conhecida do público, deixando no ar a curiosidade sobre quem a acompanhava.
Nas stories do Instagram, Sara partilhou uma fotografia ao lado de Marisa Susana, também ela antiga concorrente do Secret Story, e anunciou a chegada ao destino.
«Chegamos (ao Algarve)», escreveu Sara Jesus na publicação, que rapidamente revelou quem estava consigo nesta escapadinha.
As duas ex-concorrentes aproveitam assim alguns dias juntas no sul do país, numa partilha que mostra a amizade que se mantém para lá das experiências vividas nos reality shows.
Sara Jesus e Marisa Susana têm em comum a passagem pelo Secret Story, mas desta vez trocaram a casa mais vigiada do país pelo Algarve.
A publicação acabou por surpreender os seguidores, sobretudo pela inesperada companhia escolhida por Sara para esta viagem.