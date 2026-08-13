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Sara Jesus tatuou o filho no corpo, mas foi o local escolhido que deixou todos de boca aberta

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Sara Jesus tatuou o filho no corpo, mas foi o local escolhido que deixou todos de boca aberta - Big Brother

Sara Jesus

Sara Jesus mostra foto do filho ao lado do pai

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Sara Jesus decidiu eternizar o filho Santiago na pele e surpreendeu ao revelar a nova tatuagem: um retrato do menino no pescoço.

Sara Jesus encontrou uma forma muito especial de eternizar o amor pelo filho, Santiago. A ex-concorrente decidiu fazer uma nova tatuagem dedicada ao menino e escolheu uma zona bastante simbólica para a marcar.

No pescoço, Sara tatuou um retrato do filho, ficando assim com uma imagem de Santiago gravada na pele. Uma homenagem carregada de significado e que representa a ligação entre mãe e filho.

A escolha do local e do desenho não passou despercebida e rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que puderam acompanhar o resultado através das redes sociais.

Desta forma, Sara Jesus decidiu transformar uma memória do filho numa recordação para a vida, levando Santiago consigo de uma forma ainda mais especial.

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Temas: Sara Jesus Santiago Jesus

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