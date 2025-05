Toalha caiu e polémica explodiu! Nuno Brito e Sara Silva não perdoam descuido de Luis Gonçalves

Toalha traiçoeira! Luís Gonçalves expôs-se acidentalmente a Sara Silva… e o momento deu que falar na casa.

Confrontos e lágrimas: Sara sentiu-se desconfortável e o episódio gerou discussões acesas com Nuno e Luís.

Um momento inesperado no Big Brother provocou desconforto e acesa discussão entre os concorrentes. Tudo começou na casa de banho, alguns concorrentes tomavam banho. Sara Reis de 22 anos e Micael Miquelino de 24 anos, observavam os hóspedes com a intenção de controlar os horários. No corredor, Sara foi ao encontro de Luís Gonçalves de 41 anos, e o concorrente, ao falar com ela, ajeitou a toalha que levava à cintura. Entre risos, Sara pediu que o colega tivesse mais cuidado, pois acabara por «ver tudo».

Luís Gonaçalves, inicialmente, riu-se da situação e comentou que era impossível. No entanto, o assunto continuou a ser falado e Sara frisou que, de facto, tinha visto algo. Érica, como hóspede, salientou que Luís, em zonas comuns, deveria usar umas calças. Ainda assim, o ex-militar apontou para Manuel Rodrigues e explicou que o colega também não usava nada. Acrescentou que, nos anos 2000, os concorrentes tomavam banho sem roupa e, por isso, referiu que passaria a fazer o mesmo. Érica respondeu que não estavam em 2000, mas sim em 2025.

Luís Gonçalves inicialmente desvalorizou a situação, e sugeriu que Sara estava a exagerar. No entanto, a concorrente insistiu que viu mais do que devia, o que levou a uma troca de palavras entre ambos. Nuno Brito interveio, e criticou a atitude de Luís Gonçalves com Sara, o que intensificou ainda mais a tensão.

A discussão culminou com Sara em lágrimas, sentindo-se desrespeitada e descredibilizada. Mais tarde, Luís procurou Sara para esclarecer o mal-entendido e pediu desculpa pelo seu comportamento. Apesar do pedido de desculpas, o incidente deixou marcas na concorrente.

