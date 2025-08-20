Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou

Sara Silva, ex-concorrente do “Big Brother 2025”, submeteu-se a um preenchimento labial e mostrou o resultado nas redes sociais.

A jovem, que integrou o leque de concorrentes do Big Brother 2025, revelou nas redes sociais que fez um procedimento estético nos lábios. A transformação foi mostrada através de uma partilha onde destacou a satisfação com o procedimento: «O resultado? Lábios mais definidos, harmoniosos e naturais — e a autoestima renovada».

A intervenção, cada vez mais comum entre figuras públicas e ex-participantes de reality shows, gerou comentários imediatos por parte dos seguidores. Muitos elogiaram a nova aparência de Sara, destacando que o resultado é subtil e realça os traços naturais do seu rosto: «Ficou perfeito?», pode ler-se no comentário de uma fã.

Segura da sua escolha, Sara Silva surge agora com um visual renovado, mostrando que pequenas alterações estéticas podem fazer grande diferença na forma como cada pessoa se sente consigo própria.

Veja aqui.