Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso» - Big Brother
04:49

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro» - Big Brother
01:36

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite» - Big Brother
01:51

12:15
Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela» - Big Brother
02:38

11:57
Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo - Big Brother

11:46
Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar» - Big Brother
01:41

11:27
Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar» - Big Brother
04:17

11:20
«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte - Big Brother
01:13

11:16
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir» - Big Brother
02:54

11:15
Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito» - Big Brother
07:00

10:53
Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!» - Big Brother
04:51

10:52
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas - Big Brother
04:51

10:45
Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso - Big Brother
00:49

10:44
Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...» - Big Brother
01:42

10:36
Afonso e Miranda voltam ao ataque? Casa em alvoroço após desaparecimento do tabaco: «É indecente» - Big Brother
02:31

10:35
Aos berros logo de manhã. Viriato e Miranda têm alta discussão: «És nojenta, baixa, suja» - Big Brother
02:30

10:20
Novo dia, nova partida: Viriato acorda mal humorado por causa do tabaco desaparecido - Big Brother
03:25

10:09
Um homem, uma mulher apaixonada e uma ex destroçada. O maior 'babado' chegou ao BB e isto é o que tem de saber - Big Brother

09:47
Catarina Miranda recorda atrito com Francisco Monteiro: «Ele destruiu-me lá fora. Eu...» - Big Brother

09:28
Avião muda tudo: depois de uma noite tensa, Afonso e Miranda fazem as pazes e perdem-se em abraço íntimo - Big Brother
00:43

09:23
Afonso Leitão farto dos ciúmes de Miranda: «Vais começar a falar sozinha» - Big Brother
05:41

09:20
Marcelo Palma expõe Afonso: «Ele gosta da Jéssica, mas não está na altura de assentar» - Big Brother
03:26

09:15
Será que há volta a dar? Ana e Viriato têm conversa franca: «Queres ser a mulher independentona» - Big Brother
02:24

09:12
Nem tudo são discussões: Concorrentes unem-se para dançar e cantar... e Kina dá um 'show' - Big Brother
02:56

09:08
Catarina Miranda diz a Afonso que está apaixonada: e a reação do concorrente é impagável - Big Brother
01:22

Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou

  • Big Brother
  • Há 3h e 18min
Sara Silva faz procedimento estético que lhe alterou o rosto. Veja como ficou - Big Brother

Sara Silva, ex-concorrente do “Big Brother 2025”, submeteu-se a um preenchimento labial e mostrou nas redes sociais o resultado do procedimento, destacando lábios «mais definidos, harmoniosos e naturais» e uma autoestima renovada.

Sara Silva, ex-concorrente do “Big Brother 2025”, submeteu-se a um preenchimento labial e mostrou o resultado nas redes sociais.

A jovem, que integrou o leque de concorrentes do Big Brother 2025, revelou nas redes sociais que fez um procedimento estético nos lábios. A transformação foi mostrada através de uma partilha onde destacou a satisfação com o procedimento: «O resultado? Lábios mais definidos, harmoniosos e naturais — e a autoestima renovada».

A intervenção, cada vez mais comum entre figuras públicas e ex-participantes de reality shows, gerou comentários imediatos por parte dos seguidores. Muitos elogiaram a nova aparência de Sara, destacando que o resultado é subtil e realça os traços naturais do seu rosto: «Ficou perfeito?», pode ler-se no comentário de uma fã.

Segura da sua escolha, Sara Silva surge agora com um visual renovado, mostrando que pequenas alterações estéticas podem fazer grande diferença na forma como cada pessoa se sente consigo própria.

Veja aqui.

