Sara Silva apanha todos de surpresa com declaração polémica no Big Brother

Nova reviravolta no Big Brother: Após a polémica do almoço, e de serem transmitidas novas imagens no Especial, algumas concorrentes encaram os comentários como «elogios».

Quem é a mulher mais sexy da casa? Concorrentes no almoço fazem ranking inesperado e as reações dentro da casa são inesperadas.

Já sabemos que a polémica do almoço no Big Brother 2025 está longe de terminar. No especial de ontem à noite, dia 1 de abril de 2025, Cláudio Ramos voltou a exibir imagens inéditas do famoso almoço de Dinis Almeida, Tiago Rodrigues, Manuel Rodrigues e Nuno Brito. Sem saberem que estavam a ser ouvidos, os concorrentes comentaram o físico das colegas, o que levou a reações intensas e inesperadas dentro da casa.

​E é neste momento que a nova polémica começou. Sara Silva, concorrente do Big Brother 2025, foi uma das concorrentes que reagiu aos comentários feitos por Nuno Brito durante o almoço polémico. No Especial do Big Brother desta terça-feira, dia 1 de abril, foram exibidas imagens em que Nuno afirmava: «A Sara surpreendeu-me quando vi: «De onde é que vem isso?»».

Questionada por Cláudio Ramos sobre a sua reação, Sara respondeu: «Não, eu honestamente até achei um elogio. Portanto, tudo bem.» O Big Brother interveio, e destacou: «Isso quer dizer alguma coisa?». A concorrente respondeu de forma direta e assertiva: «Sim, significa que me elogiaram, fico contente por isso.»

Cláudio Ramos concluiu a conversa: «Claro, eu também fico contente de vos ver tão bonitas e tão elogiadas. Sinto-me feliz que vocês fiquem confortáveis e satisfeitas, que é o que importa, porque vocês estão a viver uma experiência única e rara e têm que estar todos confortáveis dentro da casa, meninos e meninas.»

