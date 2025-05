Polémica da toalha! Sara Silva retrata-se em relação a Luís Gonçalves: «Agora que estou cá fora...»

Casa do Big Brother em chamas: Luís Gonçalves é acusado de mostrar partes íntimas e há quem fique em lágrimas. Todas as imagens aqui

Sara Silva foi a concorrente expulsa do Big Brother 2025 no passado sábado e, nesta segunda-feira, 19 de maio, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no Dois às 10, da TVI.

À conversa com a dupla de apresentadores, a jovem de Barcelos, de 22 anos, abriu o coração para falar sobre a sua experiência e foi inevitável não recordar a polémica da toalha de banho que a envolveu a ela e a Luís Gonçalves. A ex-concorrente acabou por defender o ex-fuzileiro. «Eu vi, pronto. Eu sei que foi um descuido. Sei perfeitamente que o Luís não ia fazer aquilo de propósito. Sei perfeitamente que foi um descuido, podia ter acontecido a qualquer um, até a mim a trocar de sutiã», disse.

«Eu não ia levar aquilo para um assunto sério, foi uma coisa que... pronto. O que me incomodou foi ele começar a dizer: 'Tu não viste nada, estás tontinha, não comeces com essas brincadeirinhas'. O desmentir do que eu disse é que me incomodou. Eu não tinha necessidade de inventar isto. O que é que me interessava dizer que o Luis mostrou qualquer coisa?», defendeu-se.

No entanto, Sara Silva acabou mesmo por considerar que alguns dos seus colegas de casa se aproveitaram daquela situação para criar jogo. «Eu nunca concordei com as palavras do Diogo, acho que é uma palavra demasiado forte para se usar neste tipo de situação. Agora que estou cá fora, é que consigo perceber melhor e acho que as pessoas aproveitam qualquer coisinha para aparecer. Mas eu não sou assim. Ele não fez nada de mal. E ele achava mesmo que não tinha mostrado nada. Foi um ajeitar, não teve mesmo mal nenhum», garantiu.

Dentro da casa, a gestora de redes sociais não tinha percebido a dimensão que aquele 'incidente' tinha atingido e ficou chocada quando, num especial do Big Brother, foram confrontados com as imagens. «Eu percebi que aquilo estava a ser polémico quando passaram as imagens do Diogo a dizer que aquilo era o perfil de um abusador, foi aí que eu percebi que aquilo estava a ser levado para patamares que... são pontos que não devem ser tocados, são temas muito sensíveis», afirmou. E prosseguiu: «Estar a comparar esta situação com abuso... não faz muito sentido».

Sara Silva revela quem acha que vai vencer o Big Brother e fala sobre as dinâmicas dos casais

Na mesma conversa, Sara Silva revelou quem acha ser o concorrente mais aproveitador e elegeu Luís Gonçalves. «Como é mais do que óbvio. Ele se tiver de discutir, discute sobre tudo. É impressionante. Ele se tiver de pegar numa coisinha para fazer jogo...», adiantou. «Eu acho mesmo que ele é genuíno e que ele é aquilo que ele é, mas dá ênfase ainda mais à personalidade que ele tem de ser assim mais bruto. Mas acredito que ele é exatamente aquilo que ele é. É honesto», disse ainda, admitindo que acha que é o ex-fuzileiro quem vai ganhar esta edição do Big Brother.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram ainda saber a opinião de Sara Silva sobre os casais da casa - Lisa Schincariol e Nuno Brito, e Carolina Braga e Diogo Bordin - e as afirmações da ex-concorrente foram surpreendentes.

«No inicio achei que era por jogo. Mas, entretanto, achei que ganharam afeto e carinho. Acredito que tenham sentido as coisas de forma genuína. A partir do momento em que passam aquelas imagens no domingo, da conversa do Nuno com a Solange, percebi que aquilo foi mesmo jogo desde início», referiu sobre Lisa e Nuno.

Sobre Carolina e Diogo, a jovem revelou: «Lá dentro, achava que era super genuíno. E continuo a achar que há um carinho enorme, mas acho que foi um bocadinho impulsionado...»

