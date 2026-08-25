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Susto! Às 35 semanas de gravidez, Sara Sistelo foi internada: «Más notícias e indução do parto»

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Susto! Às 35 semanas de gravidez, Sara Sistelo foi internada: «Más notícias e indução do parto» - Big Brother
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A ex-concorrente viveu um grande susto com o pequeno Orion.

Sara Sistelo tem vivido semanas de grande ansiedade durante a gravidez. A ex-concorrente de O Triângulo revelou que, às 35 semanas de gestação, teve de ser internada no hospital e ficou com a possibilidade de ter o parto induzido.

«35 semanas a ser casa 🤍 E que semana, pareceu uma montanha russa...», começou por contar nas redes sociais.

A ex-concorrente explicou que começou a semana a dormir no hospital, perante a possibilidade de o parto ser antecipado. Pelo meio, houve ainda um chá de bebé, muito cansaço e os últimos preparativos para a chegada do pequeno Orion.

«Começámos a dormir no hospital a achar que iam induzir o parto, tivemos um chá de bebé incrível, muito cansaço, malas e quarto e coisinhas quase prontas, maminhas a funcionar, uma consulta com algumas más notícias e uma marca para indução do parto...», revelou.

Apesar do susto e das emoções fortes, a situação acabou por evoluir favoravelmente e Orion continuou na barriga da mãe. Agora, duas semanas depois, Sara voltou a dar novidades e revelou que já chegou às 37 semanas de gravidez.

«Há semanas que eu achava que não íamos chegar aqui, mas cá estamos...», escreveu, visivelmente feliz por ter conseguido prolongar a gestação.

Nesta fase, o corpo já começa a sentir o peso da gravidez, mas Sara encara o momento com felicidade por saber que o bebé teve mais tempo para se desenvolver.

 

«O corpo já sente o peso de uma forma que às vezes fica difícil, mas é tão bom saber que ele ficou tempo suficiente para vir conhecer o mundo bem!!!!», afirmou.

A futura mãe admite, no entanto, que vive sentimentos contraditórios nesta reta final: «É difícil despedir-me da barriga e da vida como ela é agora ao mesmo tempo que só o quero conhecer!»

Orion é fruto da relação de Sara Sistelo com Moisés, que se conheceram durante a participação em O Triângulo. O casal prepara-se agora para viver uma nova etapa, depois de semanas marcadas por algum receio, mas também pela enorme expectativa de conhecer finalmente o bebé.

Se tudo continuar a correr bem, a chegada de Orion está cada vez mais próxima.

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Temas: Sara Sistelo Gravidez Susto Internada

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