Apaixonaram-se num Reality e casaram na TVI. Contra todas as expectativas, já são pais pela primeira vez

O que começou diante das câmaras de televisão transformou-se numa história de amor para a vida. Sara Sistelo e Moisés Figueira conheceram-se n‘O Triângulo’, reality show da TVI, e foi dentro da casa mais vigiada que nasceu uma ligação que muitos acreditaram não ter futuro fora do programa. Hoje, estão casados e acabam de dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

A relação começou sob o olhar atento dos espectadores e rapidamente se tornou numa das histórias de amor mais marcantes daquela edição de ‘O Triângulo’. Entre conversas, cumplicidades e sentimentos cada vez mais evidentes, Sara e Moisés apaixonaram-se num contexto em que, como acontece tantas vezes nos reality shows, muitos questionavam se o romance conseguiria sobreviver ao fim do programa.

Mas sobreviveu — e foi muito além disso.

Contra todas as previsões

Terminada a experiência televisiva, Sara Sistelo e Moisés Figueira provaram que aquilo que viveram dentro de ‘O Triângulo’ não era apenas uma paixão de circunstância.

Ao contrário das previsões de quem acreditava que a relação não iria resultar cá fora, os dois continuaram juntos e foram construindo a sua vida em comum longe da casa que os juntou.

A cumplicidade manteve-se e o relacionamento foi ganhando novos capítulos. Até que, em 2026, o casal surpreendeu ao anunciar uma das maiores novidades das suas vidas: estavam à espera do primeiro filho em comum.

E o amor que nasceu num reality show acabaria por ter também a televisão como palco de um dos momentos mais importantes da relação.

Um casamento em direto na TVI

A 12 de junho de 2026, Sara e Moisés deram mais um passo na sua história. Os dois casaram-se em direto no ‘Dois às 10’, numa cerimónia preparada especialmente para o casal e acompanhada por familiares, amigos e figuras próximas.

Moisés entrou no estúdio acompanhado pelo filho, Isaac, enquanto Sara preparou uma surpresa para o noivo antes de subir ao altar. A cerimónia ficou marcada pela emoção, pela troca de alianças e por um beijo que selou oficialmente a união.

“Vocês são muito bonitos enquanto noivos”, comentou Cristina Ferreira, que acompanhou de perto aquele momento tão especial.

E havia ainda um bebé a caminho

O casamento aconteceu numa altura particularmente especial: Sara estava grávida do primeiro filho em comum do casal.

Foi também no ‘Dois às 10’ que os dois revelaram que iam ser pais de um menino e, mais tarde, deram a conhecer o nome escolhido para o bebé: Órion.

A escolha do nome nasceu de um momento simples entre o casal, enquanto olhavam para o céu estrelado. A conversa sobre as estrelas e a constelação de Órion acabou por dar origem ao nome que viria a ser escolhido para o filho.

Assim, enquanto trocavam alianças em direto, Sara e Moisés preparavam-se também para iniciar uma nova etapa enquanto família.

Órion já nasceu

Depois de uma gravidez que teve alguns momentos de apreensão — Sara chegou, inclusivamente, a ser internada às 35 semanas perante a possibilidade de o parto acontecer mais cedo — chegou finalmente o momento tão esperado.

Esta quarta-feira, 2 de setembro, Sara Sistelo e Moisés Figueira anunciaram o nascimento de Órion, partilhando com os seguidores a primeira imagem do recém-nascido.

“Olá mundo”, escreveram os recém-papás, acompanhando a mensagem com uma fotografia do bebé. O casal revelou ainda a emoção depois de alguns sustos durante a reta final da gravidez: “A ansiedade finalmente acalmou, e a montanha russa de emoções ainda agora começou.”

Órion chega assim para completar uma história que começou num programa de televisão, enfrentou as dúvidas de quem acreditava que não iria durar e acabou por se transformar numa família.

De concorrentes de ‘O Triângulo’ a marido e mulher e, agora, papás: Sara Sistelo e Moisés Figueira escreveram, longe dos guiões de um reality show, o seu próprio final feliz — que, na verdade, está apenas a começar.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as melhores imagens desta bonita história de amor.