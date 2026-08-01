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Estes ex-concorrentes vão ser pais e a declaração de amor está a emocionar: «A nossa família vai continuar a crescer»

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Estes ex-concorrentes vão ser pais e a declaração de amor está a emocionar: «A nossa família vai continuar a crescer» - Big Brother
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As fotografias da barriga foram acompanhadas de uma declaração carregada de ternura.

Moisés Figueira e Sara Sistelo anunciaram recentemente que vão ser pais. No final da tarde da passada sexta-feira, dia 1 de agosto, os ex-concorrentes partilharam fotografias da barriguinha, confirmando a boa nova.

Na publicação, feita por Moisés, o ex-concorrente dedicou uma declaração de amor a Sara:

«Nem sempre o céu estará limpo, nem o sol brilhará com a mesma intensidade. Haverá dias em que a chuva cairá sem avisar, e outros em que o vento tentará mudar o teu rumo. Haverá momentos em que desejarás parar o tempo, e outros em que implorarás para que ele passe mais depressa.»

Moisés Figueira deixou ainda uma mensagem de força e apoio à companheira, numa fase tão especial das suas vidas:

«Mas lembra-te: não é o céu que define a viagem, é a coragem de continuar a voar, mesmo quando não consegues ver o horizonte.»

O ex-concorrente concluiu a declaração com uma promessa de amor e união para o futuro da família:

«Porque, no fim, até a maior tempestade acaba por dar lugar a um novo amanhecer. E que seja sempre do teu lado. A nossa família vai continuar a crescer»

Veja aqui a publicação: 

 

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