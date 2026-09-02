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Última hora! Já nasceu o filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira: veja aqui a primeira imagem do bebé

  • Bárbara Francisco
Última hora! Já nasceu o filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira: veja aqui a primeira imagem do bebé - Big Brother
Casamento Sara Sistelo e Moisés Figueira
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Sara Sistelo e Moisés Figueira anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal, Orion Sistelo.

Chama-se Orion Sistelo e já chegou ao mundo. Sara Sistelo e Moisés Figueira anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal esta terça-feira, dia 2 de setembro, através das redes sociais, partilhando a primeira imagem do bebé com os seguidores.

Sara Sistelo e Moisés Figueira com o filho, Orion

Na legenda da publicação, Sara Sistelo e Moisés Figueira não esconderam a emoção deste momento tão especial, revelando também que a gravidez não foi isenta de sobressaltos:

«02/09/2026 Olá mundo. Depois de alguns sustos aqui está ele pertinho de nós. A ansiedade finalmente acalmou, e a montanha russa de emoções ainda agora começou. Felizes por viver esta história»

As palavras escolhidas pelo casal deixam transparecer o alívio depois de uma gravidez marcada por momentos de maior preocupação. Agora, com Orion já nos braços dos pais, Sara Sistelo e Moisés Figueira entram numa nova fase das suas vidas, descrita por ambos como uma verdadeira "montanha russa de emoções" que agora começa.

A publicação foi rapidamente inundada de comentários de familiares, amigos e seguidores, que deixaram mensagens de felicitações ao casal pela chegada do pequeno Orion.

Veja aqui a publicação:

 

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Temas: Sara Sistelo Moisés Figueira Orion Sistelo Nascimento do filho

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