Última hora! Já nasceu o filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira: veja aqui a primeira imagem do bebé

Chama-se Orion Sistelo e já chegou ao mundo. Sara Sistelo e Moisés Figueira anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal esta terça-feira, dia 2 de setembro, através das redes sociais, partilhando a primeira imagem do bebé com os seguidores.

Na legenda da publicação, Sara Sistelo e Moisés Figueira não esconderam a emoção deste momento tão especial, revelando também que a gravidez não foi isenta de sobressaltos:

«02/09/2026 Olá mundo. Depois de alguns sustos aqui está ele pertinho de nós. A ansiedade finalmente acalmou, e a montanha russa de emoções ainda agora começou. Felizes por viver esta história»

As palavras escolhidas pelo casal deixam transparecer o alívio depois de uma gravidez marcada por momentos de maior preocupação. Agora, com Orion já nos braços dos pais, Sara Sistelo e Moisés Figueira entram numa nova fase das suas vidas, descrita por ambos como uma verdadeira "montanha russa de emoções" que agora começa.

A publicação foi rapidamente inundada de comentários de familiares, amigos e seguidores, que deixaram mensagens de felicitações ao casal pela chegada do pequeno Orion.