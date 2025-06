Jornalista da TVI e CNN revela sexo do bebé.... E Bruna Gomes reage à notícia

A jornalista da TVI e da CNN Portugal, Sara Sousa Pinto, prepara-se para abraçar a maternidade pela primeira vez. Aos 38 anos, anunciou nas redes sociais que está grávida e já revelou o sexo do bebé que espera com o companheiro de longa data, Jorge Rocha.

«Pode falhar tudo, menos a intuição de mãe. Quem daí acertou?», escreveu Sara numa publicação recente, onde revelou que está à espera de um rapaz. O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos seguidores e por várias figuras públicas, entre elas a influenciadora e ex-concorrente do Big Brother, Bruna Gomes, que reagiu com corações à partilha.

Antes mesmo de revelar o sexo do bebé, Sara já tinha dado a conhecer a gravidez, momento no qual Bruna também deixou uma mensagem carinhosa: «Parabéns, Sarinha».

Sara e Jorge Rocha mantêm uma relação discreta há 14 anos. Agora, vivem um dos momentos mais felizes das suas vidas com a chegada do primeiro filho. A jornalista partilhou também com os seguidores algumas curiosidades da gestação, recorrendo a mitos populares e quizzes online para envolver os fãs na descoberta do sexo do bebé.

Durante os primeiros meses de gravidez, confessou ter passado por uma fase desafiante, marcada por enjoos e muito cansaço: “Os primeiros três meses foram horríveis”, revelou numa entrevista. Apesar das dificuldades iniciais, mostra-se agora radiante com esta nova fase.

No «Dois às 10», Sara revelou que se fosse menino, chamar-se-ia Rodrigo.