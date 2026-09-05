Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

Sara foi a grande vencedora do Big Brother Verão e, pouco depois de conquistar o primeiro lugar, revelou quais são os planos para o prémio de 45.400 euros.

Ainda nos bastidores da gala, a concorrente esteve à conversa com Rita Vassalo, repórter digital da TVI, numa entrevista que foi partilhada num Reels no Instagram oficial do canal.

Questionada sobre o que pretende fazer com o dinheiro conquistado no reality show, Sara revelou que pretende investir no café que tem e noutros negócios.

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A vencedora do Big Brother Verão mostra, assim, que não pretende afastar-se do mundo empresarial. Pelo contrário, o prémio será uma oportunidade para continuar a apostar nos seus projetos e continuar a ser uma mulher de negócios.

Veja a entrevista aqui:

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Depois de várias semanas de competição na casa mais vigiada do País, Sara conquistou o público e levou para casa o prémio de 45.400 euros. Agora, já tem planos definidos para dar continuidade aos negócios e investir no futuro.