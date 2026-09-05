Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

Ao Minuto

13:33
Iury Mellany e Daniel Monteiro dizem “sim”! Veja aqui as fotos do casamento do ano - Big Brother

Iury Mellany e Daniel Monteiro dizem “sim”! Veja aqui as fotos do casamento do ano

13:01
Iury Mellany mostra primeiras imagens do casamento com Daniel Monteiro e não vai acreditar na ex-concorrente que tem ao seu lado - Big Brother

Iury Mellany mostra primeiras imagens do casamento com Daniel Monteiro e não vai acreditar na ex-concorrente que tem ao seu lado

12:49
«Acho que estou pronta»: Iury Mellany mostra visual de noiva e deixa fãs rendidos - Big Brother

«Acho que estou pronta»: Iury Mellany mostra visual de noiva e deixa fãs rendidos

12:25
Surpresa! Saiba quem são as duas novas comentadoras do Big Brother All Stars - Big Brother
05:49

Surpresa! Saiba quem são as duas novas comentadoras do Big Brother All Stars

12:03
A pista mais engimática de todas! Há uma concorrente do Big Brother All Stars que se assume como «rainha» - Big Brother
02:34

A pista mais engimática de todas! Há uma concorrente do Big Brother All Stars que se assume como «rainha»

12:00
Alexandra Ferreira faz revelação inédita sobre Big Brother All Stars: «Fui convidada para entrar» - Big Brother
05:49

Alexandra Ferreira faz revelação inédita sobre Big Brother All Stars: «Fui convidada para entrar»

11:52
Imperdível! Divulgada uma pista sobre uma concorrente do Big Brother All Stars - Big Brother
01:02

Imperdível! Divulgada uma pista sobre uma concorrente do Big Brother All Stars

11:42
Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo - Big Brother
10:19

Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo

11:08
Última Hora: Surge a primeira pista sobre um concorrente polémico do Big Brother All Stars - Big Brother
02:54

Última Hora: Surge a primeira pista sobre um concorrente polémico do Big Brother All Stars

09:53
Marcia Soares foi convidada para o Big Brother All Stars: Cristina Ferreira revela qual foi a decisão - Big Brother

Marcia Soares foi convidada para o Big Brother All Stars: Cristina Ferreira revela qual foi a decisão

08:47
Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio - Big Brother

Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

01:17
Temos vencedor: A reação de Nuno ao momento que mudou tudo. Não vai querer perder - Big Brother
01:48

Temos vencedor: A reação de Nuno ao momento que mudou tudo. Não vai querer perder

01:16
A horas de estrear o BB All Stars, Maria Botelho Moniz lança recado capaz de surpreender qualquer um - Big Brother
01:48

A horas de estrear o BB All Stars, Maria Botelho Moniz lança recado capaz de surpreender qualquer um

01:11
O abraço na hora da despedida: o momento que não vai querer perder - Big Brother
01:39

O abraço na hora da despedida: o momento que não vai querer perder

01:01
As lágrimas falaram por si: o reencontro carregado de emoção depois da vitória - Big Brother
02:48

As lágrimas falaram por si: o reencontro carregado de emoção depois da vitória

00:56
Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito - Big Brother

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

00:55
Venceu contra tudo e contra todos: Eis o grande vencedor do Big Brother Verão - Big Brother
05:53

Venceu contra tudo e contra todos: Eis o grande vencedor do Big Brother Verão

00:49
De ficar pasmado! Este é o valor total do prémio final que o vencedor ganhará - Big Brother
02:59

De ficar pasmado! Este é o valor total do prémio final que o vencedor ganhará

00:46
Ao rubro! É esta a chegada a estúdio e estamos a prestes a descobrir o grande vencedor desta edição - Big Brother
01:39

Ao rubro! É esta a chegada a estúdio e estamos a prestes a descobrir o grande vencedor desta edição

00:44
Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs - Big Brother

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

00:43
Hilariante! Ana Duarte não tem dúvidas: o seu bailarino é irmão de ex-concorrente - Big Brother
02:01

Hilariante! Ana Duarte não tem dúvidas: o seu bailarino é irmão de ex-concorrente

00:40
«Não falhaste uma semana»: Maria Botelho Moniz conta tudo a Nuno e o concorrente fica surpreendido - Big Brother
02:52

«Não falhaste uma semana»: Maria Botelho Moniz conta tudo a Nuno e o concorrente fica surpreendido

00:38
De arrepiar! Ao chegar a estúdio, Nuno fala para os pais e o momento emociona qualquer um - Big Brother
01:43

De arrepiar! Ao chegar a estúdio, Nuno fala para os pais e o momento emociona qualquer um

00:37
«Se eu tropeçar...»: Maria dedica palavras a toda a sua equipa e faz confissão inesperada - Big Brother
02:06

«Se eu tropeçar...»: Maria dedica palavras a toda a sua equipa e faz confissão inesperada

00:34
«A nossa estrela»: Big recorda os melhores momentos de Maria Botelho Moniz e é inesquecível - Big Brother
04:30

«A nossa estrela»: Big recorda os melhores momentos de Maria Botelho Moniz e é inesquecível

Acompanhe ao minuto

Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

  • Big Brother
Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Pouco depois de ser consagrada vencedora do Big Brother Verão, Sara revelou o que pretende fazer com o valor do prémio.

Sara foi a grande vencedora do Big Brother Verão e, pouco depois de conquistar o primeiro lugar, revelou quais são os planos para o prémio de 45.400 euros.

Ainda nos bastidores da gala, a concorrente esteve à conversa com Rita Vassalo, repórter digital da TVI, numa entrevista que foi partilhada num Reels no Instagram oficial do canal.

Questionada sobre o que pretende fazer com o dinheiro conquistado no reality show, Sara revelou que pretende investir no café que tem e noutros negócios.

​​​​​​​Veja também: Temos vencedor: A reação de Nuno ao momento que mudou tudo. Não vai querer perder

A vencedora do Big Brother Verão mostra, assim, que não pretende afastar-se do mundo empresarial. Pelo contrário, o prémio será uma oportunidade para continuar a apostar nos seus projetos e continuar a ser uma mulher de negócios.

Veja a entrevista aqui:

Veja também: Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

Depois de várias semanas de competição na casa mais vigiada do País, Sara conquistou o público e levou para casa o prémio de 45.400 euros. Agora, já tem planos definidos para dar continuidade aos negócios e investir no futuro.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Sara Big Brother Verão Vencedora

Relacionados

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

Veteranos dos realities em despique a dois dias da estreia do Big Brother All Stars. Descubra tudo

De comentador a apresentador: cara da TVI estreia-se com novo programa no V+

Fora da Casa

Iury Mellany e Daniel Monteiro dizem “sim”! Veja aqui as fotos do casamento do ano

Há 53 min

Iury Mellany mostra primeiras imagens do casamento com Daniel Monteiro e não vai acreditar na ex-concorrente que tem ao seu lado

Há 1h e 24min

«Acho que estou pronta»: Iury Mellany mostra visual de noiva e deixa fãs rendidos

Há 1h e 36min

Marcia Soares foi convidada para o Big Brother All Stars: Cristina Ferreira revela qual foi a decisão

Hoje às 09:53

Vencedor do Big Brother acusa Catarina Miranda de “enganar pessoas”. Eis a discussão que está a deixar a internet ao rubro

Ontem às 19:55

Veteranos dos realities em despique a dois dias da estreia do Big Brother All Stars. Descubra tudo

Ontem às 19:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

01:48

Temos vencedor: A reação de Nuno ao momento que mudou tudo. Não vai querer perder

Hoje às 01:17
05:53

Venceu contra tudo e contra todos: Eis o grande vencedor do Big Brother Verão

Hoje às 00:55

Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

Hoje às 08:47
01:43

De arrepiar! Ao chegar a estúdio, Nuno fala para os pais e o momento emociona qualquer um

Hoje às 00:38

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Hoje às 00:56
Ver Mais

Notícias

Iury Mellany mostra primeiras imagens do casamento com Daniel Monteiro e não vai acreditar na ex-concorrente que tem ao seu lado

Há 1h e 24min

«Acho que estou pronta»: Iury Mellany mostra visual de noiva e deixa fãs rendidos

Há 1h e 36min

Marcia Soares foi convidada para o Big Brother All Stars: Cristina Ferreira revela qual foi a decisão

Hoje às 09:53

Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

Hoje às 08:47

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Hoje às 00:56
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Hoje às 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Hoje às 00:44

Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Hoje às 00:12

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

Ontem às 23:22

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Ontem às 22:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Teresa Guilherme recorda momento histórico do "Big Brother" e deixa mensagem especial sobre Zé Maria

Há 1h e 27min

Iury Mellany e Daniel Monteiro já estão casados: veja o vestido da noiva!

Há 1h e 28min

Conhecido rosto da TVI falha casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Tenho o coração partido"

Hoje às 10:13

Bárbara Parada abre as portas da casa nova... e revela detalhe de "quase 2 mil euros": "Que loucura"

Hoje às 09:29

Horas após vencer o "Big Brother Verão", Sara Alves anuncia novidade... e detalhe de luxo chama a atenção: veja a foto inédita!

Hoje às 08:51
Ver Mais Outros Sites