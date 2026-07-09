Estalou o verniz entre Sara e Mariana Sá: «Não brinquem com a nossa cabeça»

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Uma discussão intensa que pode ver na íntegra no diário de hoje do Big Brother Verão.

A convivência entre Sara e Mariana Sá ficou marcada por momentos de grande tensão na noite desta quarta-feira do Big Brother Verão. O conflito começou depois de Sara decidir entrar na casa da avó através da janela, uma atitude que deixou Mariana visivelmente revoltada.

A concorrente não escondeu o desagrado por ver Sara no espaço reservado à casa da avó, defendendo que a sua presença estava a prejudicar o descanso de quem ali dorme.

 

"Vocês estão ali, têm camas e vêm para aqui para quê? Para nós dormirmos mal (...) Tens acesso à casa, mas não tens acesso a mexer com o psicológico das pessoas. Estamos fartas de vos dizer que dormimos mal, isto tem 6 camas, com mais 2 pessoas. Não brinquem com a nossa cabeça", atirou Mariana Sá, num tom de clara indignação.

As palavras da concorrente elevaram o ambiente, com Sara a tentar justificar a sua decisão. No entanto, Mariana manteve-se irredutível, insistindo que a situação ultrapassava os limites do jogo e tinha impacto no bem-estar dos colegas.

A discussão rapidamente dominou a casa da avó e acabou por envolver os restantes concorrentes, que assistiram ao aceso confronto entre as duas. Pode ver um excerto da conversa em cima, já as imagens na íntegra vão passar no diário desta quinta-feira. 

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