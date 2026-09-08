Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Ao Minuto

19:10
Helena Isabel não deixa ninguém indiferente e o charme que está a espalhar charme pela casa dá que falar - Big Brother
02:00

Helena Isabel não deixa ninguém indiferente e o charme que está a espalhar charme pela casa dá que falar

18:41
«Falta de nível»: Francisco Monteiro dispara sem filtros contra Helena Isabel. Veja o que aconteceu - Big Brother
03:13

«Falta de nível»: Francisco Monteiro dispara sem filtros contra Helena Isabel. Veja o que aconteceu

18:35
Catarina Miranda e Luís entram em confronto aceso e há uma acusação inesperada - Big Brother
04:59

Catarina Miranda e Luís entram em confronto aceso e há uma acusação inesperada

18:26
«Tu chamaste-lhe drogado»: Francisco Monteiro e Diogo Marcelino não dão tréguas - Big Brother
03:54

«Tu chamaste-lhe drogado»: Francisco Monteiro e Diogo Marcelino não dão tréguas

18:18
Helena Isabel surpreende ao falar do ex de Catarina Miranda. E há detalhes inéditos - Big Brother
04:04

Helena Isabel surpreende ao falar do ex de Catarina Miranda. E há detalhes inéditos

16:59
A ferver! Vera atira frase viral a Joana Sobral. E o clima acaba por aquecer - Big Brother
12:57

A ferver! Vera atira frase viral a Joana Sobral. E o clima acaba por aquecer

16:39
Helena Isabel chama a atenção a Diogo Cunha. E o tema envolve as nomeações - Big Brother
05:21

Helena Isabel chama a atenção a Diogo Cunha. E o tema envolve as nomeações

15:49
As rivalidades já começaram? Francisco Monteiro admite sobre Miguel Vicente: «O que é bom para mim, é mau para ele» - Big Brother
07:19

As rivalidades já começaram? Francisco Monteiro admite sobre Miguel Vicente: «O que é bom para mim, é mau para ele»

15:41
Nova frase viral? Diogo Cunha recorda momento icónico vivido com Vera - Big Brother
04:05

Nova frase viral? Diogo Cunha recorda momento icónico vivido com Vera

15:37
«Estás a isolar-te demais (…) se tu não procurares…»: Miguel Vicente lança aviso a Diogo Cunha - Big Brother
04:53

«Estás a isolar-te demais (…) se tu não procurares…»: Miguel Vicente lança aviso a Diogo Cunha

15:33
Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...» - Big Brother

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

15:25
Miguel Vicente arrasa Joana Sobral: «Ela não consegue relativizar (…) não aprendeu a estar aqui» - Big Brother
03:35

Miguel Vicente arrasa Joana Sobral: «Ela não consegue relativizar (…) não aprendeu a estar aqui»

15:22
Depois de avisos de Vera, Francisco Monteiro perde a calma: «Não vou tentar caber onde não quero» - Big Brother
10:28

Depois de avisos de Vera, Francisco Monteiro perde a calma: «Não vou tentar caber onde não quero»

15:20
Miguel Vicente convida concorrentes "com quem menos simpatiza" para almoço - Big Brother
04:34

Miguel Vicente convida concorrentes "com quem menos simpatiza" para almoço

14:30
Teresa Silva imita Catarina Miranda num momento hilariante: «Eu fui traída!» - Big Brother
02:01

Teresa Silva imita Catarina Miranda num momento hilariante: «Eu fui traída!»

13:53
Catarina Miranda e Luís Gonçalves estão amordaçados. E o motivo não podia ser mais insólito - Big Brother
03:43

Catarina Miranda e Luís Gonçalves estão amordaçados. E o motivo não podia ser mais insólito

13:43
Big Brother dá «descanso das cordas vocais» a Miranda e Luís e pede-lhes que escolham um porta-voz - Big Brother
02:36

Big Brother dá «descanso das cordas vocais» a Miranda e Luís e pede-lhes que escolham um porta-voz

13:36
Francisco Monteiro e Diogo Marcelino em nova picardia: «Pareces um rebarbado» - Big Brother
03:27

Francisco Monteiro e Diogo Marcelino em nova picardia: «Pareces um rebarbado»

13:07
Catarina Miranda aos gritos com Joana Sobral. Colegas intervêm: «Tenham calma» - Big Brother
05:38

Catarina Miranda aos gritos com Joana Sobral. Colegas intervêm: «Tenham calma»

12:57
Sónia Jesus é implacável com Catarina Miranda: «Não venhas com tretas» - Big Brother
03:46

Sónia Jesus é implacável com Catarina Miranda: «Não venhas com tretas»

12:56
Francisco Monteiro reage a provocação de Catarina Miranda: «Tu és a coisa mais low cost» - Big Brother
04:22

Francisco Monteiro reage a provocação de Catarina Miranda: «Tu és a coisa mais low cost»

12:52
Vera dá “murro na mesa” e perde a cabeça com Joana Sobral: «Já me estás a irritar» - Big Brother
02:25

Vera dá “murro na mesa” e perde a cabeça com Joana Sobral: «Já me estás a irritar»

12:52
David Maurício sobre o jogo de Francisco Monteiro: «Desde que entrou está sempre a chorar» - Big Brother
02:19

David Maurício sobre o jogo de Francisco Monteiro: «Desde que entrou está sempre a chorar»

12:49
Diogo Marcelino aconselha Vera Cláudia a falar mais: «És conhecida pelos discursos» - Big Brother
01:28

Diogo Marcelino aconselha Vera Cláudia a falar mais: «És conhecida pelos discursos»

12:42
Francisco Monteiro revolta-se com atitude dos concorrentes: «Isto é uma vergonha!» - Big Brother
01:47

Francisco Monteiro revolta-se com atitude dos concorrentes: «Isto é uma vergonha!»

Acompanhe ao minuto

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

  • Maria Figueiredo
Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Poucos dias depois de conquistar o primeiro lugar no Big Brother Verão, Sara Alves esteve no Dois às 10 e falou abertamente sobre a relação que construiu com Nuno Pereira dentro da casa. A vencedora esclareceu, de uma vez por todas, se existe ou não espaço para um romance entre os dois e revelou ainda quais são os seus próximos objetivos fora do reality show.

A vitória ainda é recente, mas Sara Alves já começou a enfrentar a nova realidade depois de ter sido coroada vencedora do Big Brother Verão. Quatro dias depois da grande final, a jovem esteve à conversa com Cláudio Ramos, no Dois às 10, onde revisitou alguns dos momentos mais marcantes da sua participação.

Recorde o momento em que Sara se sagrou vencedora do Big Brother Verão

Entre os vários assuntos abordados, houve um que acabou por despertar especial curiosidade: a relação com Nuno Pereira. Os dois aproximaram-se ao longo da estadia na casa mais vigiada do País e a cumplicidade entre ambos deu origem a várias especulações sobre a possibilidade de existir algo mais.

Contudo, Sara foi perentória quando questionada sobre os seus sentimentos pelo antigo colega de casa.

«Encantada? Não», respondeu de imediato. A vencedora fez questão de esclarecer que, apesar de existir uma ligação forte entre os dois, não olha para Nuno como um possível interesse amoroso. «Gosto muito dele. Gosto muito da relação que temos. Somos muito amigos. Não vejo algo...», explicou Sara.

Sara garante que seria a primeira a falar

Sem querer alimentar rumores, a jovem acabou por explicar que existe entre os dois uma relação baseada sobretudo na amizade e na sinceridade.

Sara revelou ainda que, caso algum dos dois começasse a sentir algo diferente, não haveria espaço para esconder sentimentos ou alimentar dúvidas.

«Se eu sentisse que estava a ter algum tipo de interesse, seria a primeira a dizer. Nós éramos super sinceros um com o outro, então, se algum dos dois sentisse alguma coisa, nós iríamos, sem dúvida, conversar», garantiu.

Apesar de afastar, para já, qualquer possibilidade de romance, Sara confirmou que a amizade com Nuno continua fora da casa. Prova disso é que os dois têm já planos para passarem algum tempo juntos, acompanhados por outro rosto conhecido desta edição.

E agora? Sara já tem planos para o futuro

Com o troféu do «Big Brother Verão» conquistado, Sara Alves prepara-se agora para uma nova fase da sua vida. E, além da exposição que ganhou com a participação no reality show, a jovem tem também objetivos profissionais bem definidos.

Ainda se recorda desta conversa emotiva entre Sara e o Big? Veja tudo

Fora dos ecrãs, Sara pretende apostar num projeto ligado ao café, área na qual quer investir e construir o seu futuro profissional.

Assim, entre a vitória no reality show, a amizade com Nuno e os novos projetos que tem pela frente, Sara parece ter já os olhos postos no futuro. E, pelo menos para já, deixa uma coisa clara: entre ela e Nuno Pereira existe cumplicidade, mas não há romance à vista.

Veja ainda melhores imagens da Curva da Vida de Sara

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Sara Nuno Vencedora Amor Amizade

Relacionados

Após vencer o Big Brother Verão, Sara revela o que vai fazer com o grande prémio

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Vencedor à vista? Na véspera da grande final, este é o concorrente mais popular do Big Brother Verão

Imperdível! Maria Botelho Moniz visita a casa e surpreende concorrentes com imagens do exterior. E estas foram as reações

Cara conhecida surge rodeada de luxo no Algarve: carro de sonho e mansão impressionante dão que falar

Concorrentes do Big Brother em choque com morte de ícone da música portuguesa

A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu

Fora da Casa

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Há 1h e 44min

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Há 2h e 43min

Afonso Leitão proibido de se aproximar de Catarina Miranda? Advogado conta tudo

Hoje às 10:06

Mundo dos realities em choque: Ex-concorrente morre aos 41 anos. E tudo começou com uma pequena indisposição

Hoje às 09:45

Há uma coincidência inacreditável no regresso de Jéssica Maria ao Big Brother All Stars. E só os mais atentos repararam

Hoje às 07:30

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Ontem às 16:44
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

Hoje às 11:17
01:30

Vera Cláudia e Catarina Miranda ficam impressionadas com físico de Joana Albuquerque: «Estás a ficar...»

Hoje às 12:05
04:22

Francisco Monteiro reage a provocação de Catarina Miranda: «Tu és a coisa mais low cost»

Hoje às 12:56

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Hoje às 10:48

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

6 set, 11:45
Ver Mais

Notícias

Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

Há 1h e 44min

Maria Botelho Moniz é comparada a estrela internacional. E vai surpreender-se quando perceber quem é

Há 2h e 43min

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Há 2h e 56min

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Há 3h e 42min

Alerta: Menos de 48 horas depois de ter começado o BB All Stars já se fala em desistir. Saiba tudo

Hoje às 11:17
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Há 2h e 56min

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Há 3h e 42min

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Hoje às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após críticas, Vânia Sá mostra mensagem da mãe de Jéssica Gomes: "Arrancar o coração a sangue frio"

Há 3 min

"Big Brother": de volta à vida real, Boris Carvalho mostra "porto seguro"!

Há 34 min

"Cartas do tribunal e contas para pagar": Catarina Miranda está no "Big Brother"... mas deixou uma surpresa cá fora!

Há 1h e 28min

Marcia Soares dá opinião sobre concorrentes do "Big Brother": "O caráter e o feitio estão lá"

Há 2h e 4min

"Big Brother": Nuno Pereira esteve com Cristiano Ronaldo... e há uma imagem que prova este encontro!

Há 2h e 40min
Ver Mais Outros Sites