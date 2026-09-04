Veteranos dos realities em despique a dois dias da estreia do Big Brother All Stars. Descubra tudo

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  • Sofia Noval Baptista
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Uma antiga troca de palavras entre Rúben Boa Nova e Zezé Camarinha voltou agora à atualidade. O ex-vencedor do Secret Story partilhou nas redes sociais um registo do “bate-boca” que manteve com a conhecida figura do universo televisivo e aproveitou para deixar uma provocação… com o possível regresso de Zezé Camarinha aos reality shows pelo meio.

Tudo aconteceu nas redes sociais, onde os dois trocaram algumas “farpas”. Perante as declarações de Zezé, Rúben Boa Nova chegou mesmo a questioná-lo diretamente: “Queres fama à minha custa?”

A troca de palavras parece ter feito Rúben recordar uma polémica antiga, que decidiu agora recuperar através das suas histórias do Instagram.

E a provocação não ficou por aqui. Na legenda que acompanhou a publicação, o ex-concorrente deixou uma referência irónica ao atual universo dos reality shows da TVI, nomeadamente ao Big Brother All Stars.

“Passados alguns anos, a história continua. Será que também quer entrar no BB All Stars? Embora julgue que já não possa… aquilo tem limite de idade”, escreveu.

Com esta última frase, Rúben Boa Nova não escondeu o tom de ironia e deixou no ar uma provocação relativamente à idade de Zezé Camarinha, ao mesmo tempo que recuperou uma “guerra” que, aparentemente, ainda não está totalmente esquecida.

Agora, resta saber se Zezé Camarinha vai responder às novas “farpas” do ex-vencedor do Secret Story — ou se esta troca de palavras fica por aqui.

Rúben Boanova
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Temas: Secret Story

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