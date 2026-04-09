Em biquíni, ex-concorrente mostra-se mais sexy do que nunca e recebe proposta insólita de fã: «Onde é que...»

Poucas semanas depois de ter saído do Secret Story 10, Catarina Quintas decidiu desfrutar de uns dias de descanso num verdadeiro paraíso. A ex-concorrente rumou ao Brasil para usufruir de umas mini férias e tem encantado os fãs com as fotos que partilha nas redes sociais, em que exibe o corpo escultural de que é dona.

No Instagram, Catarina Quintas tem divulgado fotografias nas praias de sonho do Rio de Janeiro. Em várias delas, posa em biquínis bastante reduzidos e deixa em evidência as suas curvas esculpidas.

Os fãs têm inundado a caixa de comentários dessas mesmas publicações de rasgados elogios. «Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça», «Gata 😍», «MARAVILHOSA 🔥💞», «Linda vista 🔥🔥», «A temperatura subiu no Instagram🔥», «NOSSAAAA 🔥», «Esqueceeeee ! A MÃE TÁ ONNN. ❤️», «Linda, onde é que envio o meu currículo? 😍», «Mulherão do caraças 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.