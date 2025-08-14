Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

Ao Minuto

19:57
Farpas na cozinha! Bruna perde a paciência com Afonso Leitão: «Enfia a loiça num sítio que eu cá sei»
05:17

Farpas na cozinha! Bruna perde a paciência com Afonso Leitão: «Enfia a loiça num sítio que eu cá sei»

19:50
Jéssica Vieira deixa tudo em pratos limpos a Miranda: «Tu olhas para mim e (…) vês a Ex de alguém que tu te apaixonaste»
01:53

Jéssica Vieira deixa tudo em pratos limpos a Miranda: «Tu olhas para mim e (…) vês a Ex de alguém que tu te apaixonaste»

19:44
Uma relação com futuro? Afonso Leitão e Catarina Miranda trocam declarações
04:59

Uma relação com futuro? Afonso Leitão e Catarina Miranda trocam declarações

19:36
Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira
04:03

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

19:24
«Eu já fui namorada, tu és alucinada»: Jéssica Vieira explode contra Catarina Miranda
05:54

«Eu já fui namorada, tu és alucinada»: Jéssica Vieira explode contra Catarina Miranda

18:59
Os concorrentes foram bem-sucedidos na prova semanal? Saiba os resultados
12:54

Os concorrentes foram bem-sucedidos na prova semanal? Saiba os resultados

18:38
Kina acusa de comida escondida. E não vai acreditar onde foi encontrada
03:34

Kina acusa de comida escondida. E não vai acreditar onde foi encontrada

18:29
«Nós estamos no Portugal dos pequeninos»: Jéssica Vieira condena Catarina Miranda e Afonso Leitão
05:31

«Nós estamos no Portugal dos pequeninos»: Jéssica Vieira condena Catarina Miranda e Afonso Leitão

18:18
Lisa Schincariol não tem dúvidas: «A Catarina nutre ali algo que vai para além da amizade»
01:52

Lisa Schincariol não tem dúvidas: «A Catarina nutre ali algo que vai para além da amizade»

18:15
Discussão acende-se entre Ana Duarte e Catarina Miranda: Mas Afinal, Quem é amiga de quem?
04:57

Discussão acende-se entre Ana Duarte e Catarina Miranda: Mas Afinal, Quem é amiga de quem?

18:05
Kina vence prova e ganha vantagem no jogo
05:11

Kina vence prova e ganha vantagem no jogo

18:04
Bruna não esconde a emoção: «Vou estar muito grata ao Big»
12:20

Bruna não esconde a emoção: «Vou estar muito grata ao Big»

17:50
«Os meus pais venderam tudo (…) para eu seguir o meu sonho»: O início do sonho de Ana Duarte
07:06

«Os meus pais venderam tudo (…) para eu seguir o meu sonho»: O início do sonho de Ana Duarte

17:46
Foi assim que tudo começou... E o que Viriato Quintela confessou vai surpreender
06:47

Foi assim que tudo começou... E o que Viriato Quintela confessou vai surpreender

17:34
Bruna faz confissão tocante: «São esses pormenores que me dão força»
06:19

Bruna faz confissão tocante: «São esses pormenores que me dão força»

17:24
Insólito! «Recebi uma proposta de um casal…»: Ana Duarte conta situação mais estranha que lhe aconteceu como artista
07:44

Insólito! «Recebi uma proposta de um casal…»: Ana Duarte conta situação mais estranha que lhe aconteceu como artista

16:51
Memória Curta? Ana Duarte relembra lealdade a Miranda: «Fui eu e a Bruna que te defendemos»
08:56

Memória Curta? Ana Duarte relembra lealdade a Miranda: «Fui eu e a Bruna que te defendemos»

16:39
Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»
08:50

Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»

16:28
«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso
07:36

«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso

15:48
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

14:58
Num dia odeiam-se, no outro não se largam. Hoje é só brincadeiras entre Afonso e Catarina Miranda
09:49

Num dia odeiam-se, no outro não se largam. Hoje é só brincadeiras entre Afonso e Catarina Miranda

14:46
Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo
04:36

Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo

13:22
Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»
03:25

Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»

12:50
Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção
03:58

Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção

12:43
Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»
01:44

Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»

Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

  • Big Brother
  • Há 1h e 31min
Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

O Secret Story regressa à televisão com uma edição mais intensa, cenários renovados, novas zonas de jogo e o maior prémio de sempre: 250 mil euros em disputa.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O mítico Secret Story está de volta e promete fazer história. Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição em setembro, marcada por mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

 

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Este é o lugar sagrado de Cristina Ferreira: “é aqui que ganho energia”

Cristina Ferreira desaba em lágrimas em direto. E o motivo vai fazê-lo chorar também
Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Há 3h e 6min

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Hoje às 15:52

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Hoje às 15:48

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Hoje às 13:00

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Hoje às 11:39
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Hoje às 15:48

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

10 ago, 21:32

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Hoje às 11:28

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias românticas: e o destino é o sonho de qualquer casal

5 ago, 15:45
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Há 3h e 6min

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Hoje às 15:52

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Hoje às 13:00

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Hoje às 11:39
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Será ela a vencedora do "Big Brother Verão"? Descubra a concorrente mais adorada!

Há 18 min

Após separação, Francisco Vale tem coração novamente ocupado? Descubra a resposta!

Há 3h e 17min

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga: "Eu disse"

Há 3h e 28min

Choque! Francisco Vale acusa Jéssica Galhofas de viver para as aparências: "Para mim, é demasiado"

Há 3h e 45min

Revelação surpreendente: Francisco Vale e Jéssica Galhofas acabaram relação a dormir em quartos separados

Hoje às 16:01
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
