Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

O mítico Secret Story está de volta e promete fazer história. Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição em setembro, marcada por mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.