Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos dentro da casa do Secret Story? Está lançado o desafio

A manhã desta quarta-feira foi marcada por uma verdadeira bomba televisiva lançada em direto por Cristina Ferreira, no programa Dois às 10, ao lado de Cláudio Ramos. A apresentadora revelou, com entusiasmo visível, um detalhe surpreendente sobre a nova edição do Secret Story — e é daqueles que promete ficar na história da televisão portuguesa.

O reality show está de regresso à TVI em setembro e traz consigo o maior prémio de sempre atribuído num programa do género: nada mais, nada menos do que 250 mil euros. "Nunca antes visto", frisou Cristina Ferreira, deixando claro que este será um dos maiores atrativos para os concorrentes que aceitarem o desafio de entrar na casa mais vigiada do país.

Cristina quer ver Cláudio… lá dentro!

Mais do que apenas dar a novidade, Cristina aproveitou o momento para lançar o convite — ou provocação? — a Cláudio Ramos. "Eu gostava era de te ver lá dentro", disse-lhe, entre risos, sugerindo que até ela própria adoraria ter essa experiência de confinamento e partilha intensa. Cláudio, divertido, não recusou de imediato, mas devolveu com ideias arrojadas.

Nomes sonantes dentro da casa?

Cláudio Ramos surpreendeu ao propor uma dinâmica que promete fazer sonhar os fãs mais fervorosos do formato: a entrada temporária, durante uma semana, de figuras bem conhecidas dos comentários e bastidores da televisão nacional, como Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e até Manuel Luís Goucha.

Inspirado por formatos internacionais, Cláudio recordou que, em Espanha, houve uma versão especial chamada Big Brother - A Transición, composta por pessoas que comentavam o programa cá fora e que, por um tempo, viveram a experiência por dentro.

Um regresso com promessa de emoções fortes

Com esta edição do Secret Story, a TVI parece decidida a reinventar o reality show que marcou gerações. E, com um prémio de 250 mil euros — que faz história na televisão portuguesa —, está lançado o repto a quem sempre sonhou com os holofotes, os segredos... e a possibilidade de mudar de vida.

As inscrições já estão abertas, e Cristina Ferreira deixou claro: “Agora não há desculpas. É o prémio da vida de muita gente.”

INSCREVA-SE NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO SECRET STORY, AQUI.