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Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

  • Secret Story
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Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista - Big Brother

A comentadora do Secret Story decidiu tirar uns dias de férias e rumou à Tunísia. As fotos que tem partilhado estão a dar muito que falar.

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Diana Lopes está de férias em Djerba, na Tunísia, e as fotografias que tem partilhado nas redes sociais têm dado muito que falar.

comentadora do Secret Story - Desafio Final tem encantado os fãs com as fotos que tem partilhado naquele destino de sonho, mas são as fotos em que surge em biquíni e exibe o corpo escultural de que é dona que mais têm chamado à atenção. 

Nessas mesmas partilhas, em que posa em biquíni reduzido, são vários os comentários a elogiar a sua excelente forma física. «Que linda 🩷🔥 diverte-te muitooo 🫶», «Que maravilha❤️», «Sereia 🔥», «A minha morena preferida 🥰», «É muito show, podes publicar mais?», «Uau que brasa 🔥», «Show 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais sensuais de Diana Lopes, nas férias em Djerba.

Temas: Secret Story Sexy Diana Lopes Ferias Comentadora

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