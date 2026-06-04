Escândalo de sensualidade. Comentadora posa em biquíni reduzido e o corpo escultural salta à vista

Diana Lopes está de férias em Djerba, na Tunísia, e as fotografias que tem partilhado nas redes sociais têm dado muito que falar.

A comentadora do Secret Story - Desafio Final tem encantado os fãs com as fotos que tem partilhado naquele destino de sonho, mas são as fotos em que surge em biquíni e exibe o corpo escultural de que é dona que mais têm chamado à atenção.

Nessas mesmas partilhas, em que posa em biquíni reduzido, são vários os comentários a elogiar a sua excelente forma física. «Que linda 🩷🔥 diverte-te muitooo 🫶», «Que maravilha❤️», «Sereia 🔥», «A minha morena preferida 🥰», «É muito show, podes publicar mais?», «Uau que brasa 🔥», «Show 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.