Choque total. Ex-concorrente do Secret Story faz revelação arrepiante: «Tentei terminar com a minha vida»

Depois de se ter divorciado de Márcio Poças, Daniela Filipa afastou-se por completo da esfera pública. A ex-concorrente do Secret Story regressou recentemente às redes sociais e aproveitou para partilhar com os fãs como tem sido a sua vida nos últimos tempo, acabando por confessar que passou por momentos dolorosos que a fizeram ponderar em pôr termo à própria vida.

«Separei-me em 2024, início de 2024, já vai fazer uns três aninhos. E a minha vida levou assim uma volta muito grande mesmo...», começou por referir Daniela Filipa, num vídeo partilhado no Tik Tok.

E prosseguiu, abordando o tema das burlas de que foi acusada há uns tempos: «Cometi muitos erros, muitos mesmo. Erros profissionais que ainda os pago. Não ando fugida, não ando escondida. Tento fazer o melhor que posso com aquilo que tenho.»

«Em 2024 foi um ano muito mau para mim, muito mau mesmo. Quando a cabeça não está bem, o melhor é parar. E o que eu aprendi disto tudo é que quando a cabeça não está bem, é parar. Mas eu não parei», adiantou.

Durante este desabafo, Daniela Filipa confidenciou, nervosa, que pensou mesmo em matar-se. «O ano passado tentei terminar com a minha vida porque já não fazia sentido. Agarrei-me ao pouco que tinha e tentei reerguer-me. É isso que tenho feito todos os dias, todos os dias tento ser melhor», referiu.

«Hoje eu tenho de me perdoar a mim, mas principalmente ter o perdão de todas as pessoas com quem eu não fui correta. Pode demorar o tempo que demorar, mas eu só durmo de consciência tranquila quando souber que todas as pessoas com quem fui menos correta me desculparam», terminou.