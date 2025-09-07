De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

Quase 15 anos após ter entrado na Casa dos Segredos 2, Cleide Senhorães trocou alianças! A ex-concorrente do reality show da TVI é agora uma mulher casada e partilhou fotos da cerimónia nas redes sociais.

O casamento decorreu em Marco de Canavezes. «Talvez um dia consiga encontrar as palavras. Hoje não», escreveu na legenda das fotografias partilhadas, que pode ver na galeria que preparámos para si.

Aos 23 anos, Cleide decidiu entrar na Casa dos Segredos. Na altura, era estagiária de advocacia, modelo e até DJ nas horas vagas. Entrou para a casa mais vigiada do País com o segredo 'sou cúmplice da Voz' e a sua passagem pela experiência ficou marcada por um envolvimento com Carlos Sousa. Ao fim de nove semanas na casa, Cleide acabou por ser expulsa pelo público, com 53% dos votos. O grande vencedor da edição foi João Mota.

Apesar do impacto mediático e das críticas que enfrentou, Cleide não deixou que a experiência definisse o seu futuro. Depois do reality show, dedicou-se à sua carreira jurídica, inscrevendo-se na Ordem dos Advogados em 2013 e, em 2021, foi nomeada procuradora-adjunta do Ministério Público.

