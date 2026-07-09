Após processo de emagrecimento, esta ex-concorrente 'explode' a Internet com fotos em biquíni reduzido

Rita Almeida já nos habituou à sua sensualidade, mas desta vez superou todas as expectativas com as novas fotografias que partilhou nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 8 de julho, a ex-concorrente do Secret Story recorreu ao Instagram para mostrar aos fãs o novo modelito de biquíni da coleção de verão da sua marca, mas o que saltou à vista foram as curvas de sonho de que é dona.

A caixa de comentários daquela partilha encheu-se de rasgados elogios à forma física de Rita Almeida, que recentemente passou por um processo de emagrecimento. E os resultados estão à vista.

«Linda ❤️», «perfeita❤️», «fireeee! 🥵», «A mais brasaaaaa 🔥», «Arrasoooo 🔥», «Mulherão 🔥», «É bomba 🔥💣», «Q mulher linda 🔥», «Rita grande Mulher linda e lutadora nunca se da por vencida sempre a lutar Abraço ❤️», «Gata 🔥», «Um arraso de Mulher 🤍», são alguns dos comentários que se podem ler.