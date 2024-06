Que amor! Arthur Almeida e Sérgio Duarte dão papa à filha do ex-concorrente. Veja tudo

Foi na Emissão Especial do dia 22 de abril que Sérgio Duarte anunciou a sua desistência do Big Brother: «Por motivos de força maior, a nível profissional, sou obrigado a abandonar o jogo… Não por vontade minha, mas assim terá de ser», começou por dizer o concorrente.

«Fico satisfeito por ter tido uma prestação que irá orgulhar certamente as pessoas que tenho lá fora, respeitei sempre os meus colegas… Gostei muito da experiência, tenho pena de sair ao fim de 5 semanas», acrescentou.

Após a saída da casa mais vigiada do país, Sérgio Duarte partilhou uma bonita fotografia do reencontro com uma das filhas.

«Já na companhia da minha princesa. O maior prémio de todos», escreveu o ex-concorrente na descrição da fotografia.

Veja aqui:

Esta manhã, Renata Andrade, Arthur Almeida, Sérgio Duarte e Carolina Nunes mostraram-se juntos na casa de Sérgio. Renata publicou um vídeo nas redes sociais onde se pode ver Arthur a segurar a filha de Sérgio ao colo enquanto o pai lhe dá a papa. Veja o momento!