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Quem o conhece, conhece a sua família. Um teste de gravidez inesperado revelou o inédito: mais um bebé a caminho

  • Maria Figueiredo
Quem o conhece, conhece a sua família. Um teste de gravidez inesperado revelou o inédito: mais um bebé a caminho - Big Brother
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Sérgio Duarte e a Vanda Duarte estão prestes a aumentar a família. Depois de já terem anunciado que vão ser pais pela terceira vez, o ex-concorrente do Big Brother 2024 protagonizou agora um momento hilariante, ao fazer um teste de gravidez quando a barriga já é mais do que evidente.

Há novidades na família de Sérgio Duarte e, desta vez, a forma de as partilhar não podia ser mais divertida. O ex-concorrente do Big Brother 2024 e a esposa preparam-se para receber mais uma menina, naquela que será a terceira gravidez do casal.

A gravidez já tinha sido anunciada há alguns meses, mas Sérgio decidiu agora brincar com a situação e surpreendeu os seguidores com um vídeo que rapidamente arrancou gargalhadas. O motivo? Um teste de gravidez feito quando o volume da barriga da mulher já não deixa propriamente margem para dúvidas.

No vídeo, o antigo concorrente surge a realizar o teste «por descargo de consciência», numa situação assumidamente caricata. Afinal, perante uma gravidez já bastante avançada, o resultado dificilmente poderia ser uma grande surpresa.

A publicação acabou por transformar uma notícia já conhecida numa verdadeira cena de comédia familiar, com Sérgio a entrar no espírito da brincadeira e a mostrar o lado mais descontraído desta nova fase.

Veja aqui.

Vem aí mais uma menina!

Sérgio Duarte e a mulher já são pais de duas meninas e preparam-se agora para dar as boas-vindas a mais um elemento da família.

O casal revelou que o bebé que está a caminho é uma menina, aumentando assim a família e concretizando mais um dos grandes momentos das suas vidas.

Apesar de a chegada da terceira filha já ter sido anunciada anteriormente, o vídeo do teste de gravidez acabou por voltar a colocar a gravidez em destaque e, sobretudo, por mostrar a forma bem-humorada como o casal está a viver esta fase.

Com a barriga já bastante evidente, a ideia de realizar um teste de gravidez torna-se, naturalmente, ainda mais hilariante. O resultado? Mais um bebé a caminho, desta vez uma menina, e uma família prestes a ficar ainda mais numerosa.

Recorde-se de umas das melhores imagens de Sérgio Duarte e da família

Sérgio Duarte no Big Brother 2024

Antes de voltar a assumir o protagonismo nas redes sociais através da vida familiar, Sérgio Duarte ficou conhecido do grande público pela participação no Big Brother 2024.

O concorrente entrou na casa mais vigiada do País como um dos rostos desta edição e deu-se a conhecer aos espectadores através da sua personalidade e da forma como viveu a experiência no reality show da TVI.

A passagem pelo programa permitiu ao público conhecer melhor Sérgio, que acabou por conquistar o seu espaço entre os restantes concorrentes. Agora, longe das polémicas e dos desafios da casa, é a vida familiar que ocupa grande parte das atenções, com a chegada de mais uma bebé a tornar 2026 num ano muito especial para o antigo concorrente.

Ainda se lembra quem foram os concorrentes do Big Brother 2024? Veja aqui.

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Temas: Sérgio Duarte Bebé a caminho Pai

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