Margarida mostra-se desconfortável com ‘comentários sexuais’ de Sérgio e confronta-o! Saiba tudo aqui

Sérgio Duarte e Margarida Castro conhecem-se há vários anos, mas a relação entre os dois dentro da casa do Big Brother tem sido bastante conturbada.

Esta semana, os dois concorrentes desentenderam-se e Margarida mostrou-se desconfortével com alguns «comentários sexuais» feitos pelo colega a seu respeito.

Na esfera, Margarida Castro desabafou com alguns colegas: «Está a tratar-me mal… Tem feito comentários sexuais ao longo dos dias que eu já não estou a gostar, já o avisei duas vezes».

Margarida e Sérgio conversaram a sós e esclareceram a situação. A concorrente deixou claro as atitudes que a incomodam e pediu para deixar de fazer comentários sobre o seu corpo.

No confessionário, Sérgio garantiu que irá proteger Margarida «até ao fim» no jogo.

Esta quarta-feira, 10 de abril, durante o Extra do Big Brother, após assistir estas imagens, Helena Isabel criticou a atitude de Margarida, acusando-a de provocar Sérgio.

«Independentemente de ele reagir e de reagir da pior forma possível para mim, eu não acho bonito uma mulher estar a despir-se ao pé de alguém sabendo que ele é casado e sabendo que tem comentários muito desapropriados e comentários esses que me deixam desconfortável, eu vou despir-me à frente dele?», analisou a comentadora.

«E outra coisa: a Margarida gosta muito de ser desejada», acrescentou Helena Isabel.

Recorde-se que Sérgio Duarte é casado e tem duas filhas. Na sua rede social, e no perfil pessoal da companheira Vanda Duarte, o casal partilha fotografias amorosas e apaixonantes da dupla e também com as filhas Leonor e Constança.