Sérgio Rossi quebra silêncio após declarações da Bruna: «Criei sozinho a minha filha»

Bruna apresentou recentemente a sua Curva da Vida no Big Brother Verão, onde falou sobre a relação com o pai da filha, Yara, como um «relacionamento tóxico». Sérgio Rossi quebrou o silêncio e deu a sua versão dos factos.

Sem nunca mencionar o nome do cantor, Bruna deixou implícito que se referia ao pai da filha. «Comecei a ter um relacionamento tóxico, consumiu a minha alma, dei conta que me anulei em tudo. Em 2003, nasceu a minha filha Yara e foi ela quem me deu mais força para continuar a sobreviver a esta situação de traições, de me sentir sozinha, anulada... decidi que tínhamos de terminar, mas quando terminámos, a minha vida foi toda arrancada. Foi aí que tive a minha primeira depressão», afirmou.

Sérgio Rossi reagiu às afirmações da ex-companheira. «Tenho muito respeito pela minha filha e pela mãe da minha filha, também estou muito bem resolvido com os meus relacionamentos passados», começou por dizer, em declarações à Selfie.

E acrescentou: «Não quero alimentar guerras nem controvérsias, deixando a minha filha, que até trabalha comigo, no meio dos dois progenitores. Ambos sabemos porque terminei com o nosso relacionamento e também não vou ser eu que vou falar sobre o assunto. Éramos dois miúdos.»

Sérgio Rossi atira: «Desejo só que a mãe da Yara vença o programa»

Sérgio Rossi fez questão de também frisar que, quando se separaram, foi ele quem ficou com a guarda total da filha. «O facto de um juiz me ter dado a guarda total da minha filha diz muito sobre mim como Homem e como Pai. Apenas digo que criei sozinho a minha filha até ela ter cinco anos de idade, altura em que, por minha vontade, me reuni com a mãe dela e os nossos advogados e partilhei a guarda da menina com a mãe», garantiu.

«Desde então, temos um relacionamento muito cordial e respeitoso (pelo menos da minha parte)», prosseguiu, admitindo que tem uma boa relação com o padrasto da filha: «Sei que tem um excelente padrasto, o Carlos, com quem também mantenho ótimas relações.»

«Agradeço que me deixem em paz com as minhas canções, os meus concertos e as pessoas que me amam e que enchem e me inundam o coração de amor por todos os locais onde passo. Para concluir, desejo só que a mãe da Yara vença o programa que tenha muito sucesso e seja muito feliz», findou.

