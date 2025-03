Foi o primeiro concorrente de sempre a desistir do Big Brother em Portugal. E é um nome conhecido

Sérgio Vicente foi o primeiro concorrente de sempre a desistir do Big Brother em Portugal.

Foi o amor que há mais de 20 anos o levou a tomar essa decisão e agora recordamos tudo.

Quando o Big Brother Portugal estreou em 2000, ninguém poderia prever que a edição de 2002 seria um marco na história do programa. Sérgio Vicente, na altura com 29 anos, concorrente da segunda edição do reality show, foi o primeiro a desistir do jogo, algo que causou grande impacto na altura.

A sua decisão tornou-se um marco na trajetória do programa, gerando muitas especulações e questões sobre os motivos por detrás da desistência. Em maio de 2023, Sérgio, que agora tem cerca de 50 anos, esteve no programa «Goucha» e recordou aquele episódio que, até hoje, continua a ser um dos mais recordados do Big Brother.

Durante a sua participação no Big Brother, Sérgio apaixonou-se por Verónica, uma das concorrentes do programa. O vínculo que criaram dentro da casa foi um dos principais motivos que o levou a tomar a decisão drástica de abandonar o jogo: quando Verónica foi expulsa pelos portugueses, Sérgio foi atrás.

Em 2023, Sérgio recordou esse momento em entrevista com Manuel Luís Goucha e explicou de forma sincera e descomplicada as razões por detrás da sua desistência.

«O facto de ter abandonado o programa pela razão que foi era porque, naquele momento, era o que sentia e, no meu caso particular, foi a paixão» afirmou. Sérgio reconheceu que a sua decisão foi «espontânea e natural», fruto da intensidade do que sentia por Verónica. Para ele, naquele momento, nada mais importava além da ligação que tinha criado com ela.

O casal apaixonou-se na casa mais vigiada do país e, com o apoio massivo do público, já cá fora, casou-se em direto, numa cerimónia transmitida na TVI. Dessa relação nasceu uma filha, Beatriz, hoje com 20 anos. «O resultado da minha participação é ter a Beatriz, neste momento, uma mulher com 20 anos», disse Sérgio no «Goucha».

No entanto, como muitas histórias de amor que surgem sob os holofotes da fama, a relação de Sérgio e Verónica não teve um final feliz e o casal acabou por se separar, seguindo caminhos opostos.

Para além de Beatriz, Sérgio Vicente é ainda pai de um rapaz mais velho, Sérgio, fruto de uma relação anterior e de mais duas meninas, Nicole e Vitória, fruto da atual relação.

A desistência de Sérgio Vicente permanece como um episódio emblemático na história do Big Brother Portugal. Ele foi o primeiro concorrente a abandonar o programa por vontade própria, o que gerou uma onda de discussões e curiosidade em torno das suas razões.

Sérgio Vicente, mais do que um concorrente do Big Brother, é um exemplo de como as escolhas baseadas no coração podem trazer grandes mudanças e surpresas positivas. Hoje, com 20 anos de história e memórias para contar, ele continua a ser lembrado como o primeiro a desistir, mas também como alguém que seguiu o seu próprio caminho, com coragem e autenticidade.

