Tudo começou no “Big Brother”: Sérgio e Verónica casaram, foram pais e 25 anos depois estão muito diferentes

Há histórias que ultrapassam o tempo e continuam a ser lembradas mesmo muitos anos depois. A relação entre Sérgio Vicente e Verónica Moreira é um desses casos. Os dois conheceram-se numa das primeiras edições do “Big Brother” e, perante milhões de espectadores, acabaram por viver um romance que se tornou um dos mais marcantes dos primeiros anos dos reality shows em Portugal.

Dentro da casa mais vigiada do país, a proximidade entre os dois foi crescendo até dar lugar a uma relação amorosa. O público acompanhou cada momento com enorme interesse e rapidamente transformou o casal num dos protagonistas daquela edição.

A história não terminou quando as câmaras se desligaram. Já fora do reality show, Sérgio e Verónica deram continuidade à relação e chegaram ao casamento. A cerimónia teve direito a transmissão televisiva em direto pela TVI, tornando-se mais um capítulo de uma história acompanhada de perto pelos portugueses.

Do casamento nasceu Beatriz, a filha que têm em comum. Atualmente com mais de 20 anos, a jovem continua a suscitar a atenção de quem se recorda do percurso dos pais na televisão. Numa ocasião em que uma fotografia de Beatriz foi mostrada em televisão, Manuel Luís Goucha não deixou passar despercebida a semelhança entre mãe e filha, considerando que a jovem é a “cara chapada da mãe”.

Com o passar dos anos, porém, o relacionamento chegou ao fim. Sérgio Vicente e Verónica Moreira acabaram por tomar rumos distintos, deixando para trás uma relação que marcou uma época em que os reality shows começavam a ganhar uma enorme popularidade em Portugal.

Sérgio Vicente voltou entretanto a constituir família. Para além de Beatriz, o antigo concorrente é pai de Sérgio, de uma relação anterior, e de Nicole e Vitória, fruto da relação que mantém atualmente.

Mais de duas décadas depois da entrada na casa do “Big Brother”, o nome de Sérgio Vicente continua associado a um dos romances mais conhecidos da história do programa em Portugal. A relação com Verónica Moreira permanece na memória de muitos espectadores que acompanharam o casal desde os primeiros tempos de televisão até ao casamento e, mais tarde, à separação.

Percorra a galeria e veja como estão hoje Sérgio Vicente e Verónica Moreira.