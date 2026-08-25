Uma mulher! Filha de Sérgio e Verónica do Big Brother já tem 24 anos: Veja como está crescida

Beatriz está de parabéns! A filha de Sérgio e Verónica, casal que se conheceu na segunda edição do Big Brother Portugal, celebrou o 24.º aniversário e foi presenteada com uma declaração especial nas redes sociais.

Sérgio assinalou a data no Instagram com uma fotografia da filha ao lado das duas irmãs mais novas, fruto da sua atual relação.

«Resistentes até às 00.00 para felicitar a mana grande, pelas suas 24 primaveras!! Parabéns Filha, desejo-te um dia super feliz!!», escreveu o antigo concorrente.

Beatriz nasceu em 2002, um ano depois de os pais se terem conhecido no reality show, em 2001. Apesar de Sérgio e Verónica terem seguido caminhos diferentes, mantiveram a ligação enquanto pais da jovem.

Na fotografia partilhada pelo ex-concorrente, é possível ver Beatriz já adulta, ao lado das duas meninas mais novas da família, numa imagem que mostra a cumplicidade entre as três irmãs.

Sérgio é ainda pai de um filho de 30 anos, fruto de uma relação anterior, tendo assim uma família composta por quatro filhos.

A publicação serviu para assinalar mais um aniversário de Beatriz e recordar, ao mesmo tempo, a história de amor que começou dentro da casa do Big Brother e que, anos mais tarde, deu origem à família que hoje conhecemos.

A fotografia pode ser vista na publicação partilhada por Sérgio no Instagram. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja também como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois.