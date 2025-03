Estas são as fotos mais sexy de todas as concorrentes do Big Brother 2025

Na praia, na piscina, numa festa ou nas férias. As concorrentes do Big Brother 2025 exibem a sua sensualidade no dia a dia e partilham algumas das fotografias nas suas redes sociais. As fotografias arrasadoras são mais do que muitas.

A tão aguardada estreia do Big Brother 2025 aconteceu no domingo, 24 de março, marcando o regresso do reality show à televisão portuguesa. 25 anos depois da primeira edição, o programa traz várias novidades e uma nova dinâmica que promete manter os telespectadores colados ao ecrã. A casa mais vigiada de Portugal reabriu as suas portas com 20 concorrentes e um Cláudio Ramos renovado na condução do programa. Esta edição promete ser ainda mais emocionante, com novos desafios, surpresas e momentos de tensão que vão dar que falar nos próximos meses.

Concorrentes Diversificados e Desafios Inesperados

No Big Brother 2025, 20 concorrentes aceitam o desafio de entrar na casa e viver uma experiência única, cheia de emoção e reviravoltas. Com perfis variados e vindos de diferentes regiões do País e até do estrangeiro, cada um traz consigo uma história, uma personalidade e uma estratégia própria para conquistar o grande prémio.

Conheça os Concorrentes:

Ana Neto, 26 anos. São Félix da Marinha

Carolina Braga. 29 anos, Cascais

Dinis Almeida. 29 anos. Alcobaça

Diogo Bordin. 37 anos. Brasil

Erica Reis. 27 anos. EUA

Gonçalo Beja da Costa. 44 anos, Lisboa

Igor Rodriguez. 24 anos, Madeira

Inês Vilhalva. 35 anos, Cascais

Leonardo Gerevini. 25 anos, Chaves

Nuno Brito, 37 anos, Vila Nova de Gaia

Lisa Schincariol. 27 anos, Póvoa de Varzim

Manuel Cavaco. 21 anos, Alfragide

Manuel Rodrigues. 31 anos, São João da Madeira

Mariana Costa. 18 anos, Belas

Micael Miquelino. 24 anos, São Teotónio

Sara Silva. 22 anos, Barcelos

Solange Tavares. 27 anos, Açores

Tiago Rodrigues. 36 anos, São João da Pesqueira

Tomé Cunha. 23 anos, Loulé

Carina Frias. 24 anos. Viseu

Estes 20 concorrentes terão que lidar com a convivência intensa, os desafios diários e com as tensões que sempre surgem nas primeiras semanas de competição. Cada um trará para a casa uma perspectiva única sobre como jogar o jogo e alcançar o grande prémio.

O Desafio "Quem Vai Entrar?"

Uma das maiores novidades desta edição foi o desafio "Quem Vai Entrar?". Quatro candidatos – Jéssica Silva, Nuno Brito, Andreia Martinho e Daniel Santos – foram colocados numa casa de vidro no centro comercial UBBO, em Lisboa, durante 48 horas. Durante esse período, o público teve a oportunidade de votar e decidir quem entraria na casa principal para se juntar aos outros concorrentes. Este formato inovador trouxe ainda mais emoção à estreia deste domingo.. O escolhido do público foi Nuno Brito.

Emoções ao Rubro e Primeiros Confrontos

Embora o primeiro dia tenha sido marcado por boas energias e interações amigáveis entre os concorrentes, já começam a surgir as primeiras afinidades, mas também as primeiras tensões. As estratégias começam a ser delineadas e os concorrentes já têm de lidar com os primeiros choques de personalidade. A dinâmica do jogo está a ser moldada, e com isso, a competição intensifica-se cada vez mais.

O Big Brother 2025 está a celebrar 25 anos de história e promete ser uma das edições mais emocionantes de sempre. Com desafios constantes, reviravoltas inesperadas e a busca pelo grande prémio, os telespectadores terão muito por onde escolher em cada episódio.

Prepare-se, porque esta edição acaba de começar e promete ser cheia de momentos inesquecíveis!

