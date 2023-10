Conheça Sílvia Silva! Usa a «estratégia da cobra» e assume ser de extremos: «Ou gostam muito ou não gostam nada»

A gala deste domingo do Big Brother está a ser marcada pela entrada de novos concorrentes, que prometem mexer com o jogo e deixar os mais antigos de queixo caído com as suas visões.

A primeira a entrar na casa mais vigiada do País é Sílvia Silva, tem 38 anos e vem do Cacém. É solicitadora por conta própria, mas antes já trabalhou em imobiliárias e numa empresa de TVDE. É casada há 22 anos e é mãe de duas filhas.

Inscreveu-se no Big Brother porque se diz «fascinada pela ideia de ir para o desconhecido». Considera-se uma pessoa de extremos, «ou gostam muito ou não gostam nada» dela, segundo a própria.

Sílvia garante ainda que é «das duras», é muito disciplinada e muito competitiva e por isso mesmo não deixa o jogo em mãos alheias. Para ela, «vale tudo» e os amigos «estão cá fora».

Na VT de apresentação assumiu usar «a estratégia da cobra», que passa por infiltrar-se no grupo para fazer com que os concorrentes cheguem onde ela quer.