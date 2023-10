Anexo a ferver! A primeira discussão acesa de Vina Ribeiro e Sílvia Silva. Saiba o que aconteceu

23 out, 16:48

Primeiro confronto de Sílvia com Vina? «Acho que falas demais!»

Vina arrasa Sílvia: «Não deturpes as coisas! (…) Tu és irritante e és provocadora!». Veja o momento

Sílvia Silva, nova concorrente do Big Brother, entrou na casa mais vigiada do País este domingo, 22 de outubro, e já esteve em conflitos com Vina Ribeiro.

A concorrente deixou uma mensagem polémica a Vina, admitindo que a colega a enerva. Vina foi para o Anexo, juntamente com Sílvia e as duas tiveram o primeiro «confronto».

No anexo, durante a gala, Sílvia Silva começou por garantir a Vina que acha que a colega «fala demais». Vina Ribeiro não poupou em discursos e atirou: «Ai eu é que tenho de ouvir?». A tensão entre as duas não ficou por aqui.

Nesta manhã de segunda-feira, Sílvia Silva e Vina Ribeiro, estiveram em conflito aceso. As duas concorrentes estiveram a debater sobre o que se passou na noite passada, onde Sílvia chamou de irritante a Vina e que a colega não ouve a opinião dos outros.

Vina Ribeiro começou por atirar à colega: «Acho injusto estares a dizer que eu não oiço! Eu ouço o assunto, se não soubesse olha nem estava a ter esta conversa contigo porque não estava a ouvir o assunto».

Sílvia Silva, aumentou o tom de voz atirando: «Não respondeste à minha pergunta. Em que é que eu entre ontem e hoje não te ouvi ou não te deixei falar?».

Vina olhou para os restantes colegas questionando: «Eu acusei-a disso?». «Não deturpes as coisas, foi de eu ser irritante quando eu te considero uma pessoa super irritante!», clarificou.

«Ah então não me acusas de fazer nada, mas apenas de ser, é isso?», atirou Sílvia Silva.

«Seres irritante. Eu estou a falar de uma coisa e tu metes-te. Tu és irritante, és provocadora», confessou Vina.

«Eu acusei-te de não ouvires e que a minha irritação é essa. Não sou fã por isto! Tu não escutas o que os outros dizem!», ripostou Sílvia Silva.

Veja mais aqui!