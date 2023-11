Sílvia Silva foi vítima de bullying no seu período escolar: «Ao ponto de me esfregarem a cara na lama». Saiba tudo!

Sílvia Silva emociona-se com surpresa dos pais! Veja aqui o momento

Sílvia, a última concorrente expulsa do Big Brother, recorda conflito: «Eu gostei muito de conhecer a Vina»

Sílvia recorda situação na casa do Big Brother: «Ali frustrei-me um bocadinho...»

Sílvia Silva, a mais recente expulsa do Big Brother, da TVI, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta quinta-feira, 23 de novembro.

A ex-concorrente contou como foi a sua infância e frisou que já fez teatro: «Fiz teatro durante alguns anos. Adorava aquilo, era mesmo o meu escape»

Durante os tempos da escola, a partir do seu 5º ano escolar, Sílvia Silva sofreu de bullying por parte dos colegas: «A escola foi mais difícil, a partir do 5º ano. Sofria de bullying. Era estudiosa, gostava mesmo da escola, queria conhecer, sempre quis saber muito, no entanto não era bem visto dos colegas».

«Gozavam, batiam-me, assaltavam-me, ao ponto de me esfregarem a cara na lama», contou Sílvia.

A ex-concorrente explicou que na altura não quis contar aos pais e que deveria ser a própria a resolver o assunto. Mais tarde a mãe acabou por saber e a escola foi informada do sucedido: «Achei que não devia preocupar mais os meus pais».

«A partir do 7º ano tive uma ajuda tremenda de uma das minhas grandes amigas, mas até ao 9º ano foi muito difícil», concluiu.

Veja ainda o vídeo em que Sílvia Silva deixa Manuel Luís Goucha surpreendido com o palpite de quem acha que vai vencer esta edição do Big Brother: