Alerta Big Barómetro! Sílvia Silva revela quem é a cobra da casa e quem mais a desiludiu… Veja aqui!

Sílvia Silva foi expulsa do Big Brother na gala deste domingo, 19 de novembro. Após a sua saída, a agora ex-concorrente enfrentou o desafio do Big Barómetro e deu a sua opinião sobre os restantes colegas que continuam no jogo.

Sílvia Silva começou por atribuir o emoji 'triste' a Vina Ribeiro, o emoji 'certeiro' a Francisco Vale, o emoji da cobra a Márcia Soares e o emoji do coração a Francisco Monteiro. Veja as justificações das escolhas de Sílvia Silva e entenda a sua leitura do jogo.

Sílvia Silva mostrou-se desiludida em relação a Vina Ribeiro, depois de uma semana intensa entre as duas concorrentes, marcada por vários confrontos acesos.

Em relação ao ‘tiro certeiro’, Sílvia atribuiu esse emoji a Francisco Vale, mas salientou que o poderia também ter entregue a Francisco Monteiro e justificou: «Acho que ambos sabem exatamente o que estão a dizer e o que querem fazer no jogo. O Zaza um pouquinho se calhar mais cansado…»

Relativamente ao emoji da ‘cobra’, Sílvia Silva atribuiu a Márcia Soares: «A eterna Márcia, a Márcia é a eterna cobrinha… nunca sabemos o que esperar dali», explicou.

