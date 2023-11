EXCLUSIVO: Após expulsão, Sílvia Silva revela por quem está a torcer cá fora. Veja aqui!

Sílvia Silva, foi a concorrente expulsa do Big Brother, neste domingo, 19 de novembro. No final da gala, a ex-concorrente falou com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira, e falou sobre a expulsão: «Eu não vou pela justiça, isto é um jogo e, portanto, acho que não há aqui justiça nenhuma», começou por dizer.

«Pelo leque de concorrentes que estava em causa, obviamente que eu deduzi que seria eu a expulsa porque estava lá há menos tempo. Tinha muita esperança… Se gostei, não. Claro que não, mas é um jogo e os portugueses é que escolheram», acrescentou.

Sílvia fez um balanço muito positivo da experiência e revelou quem ficará a apoiar cá fora. «Fico a torcer pelo Vale, pela Jéssica, pelo Vale… esses três acima de tudo. A Joana também é uma miúda incrível, mas esses três são rochas e acho que mereciam», confessou.

