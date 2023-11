Manhã tensa: Sílvia irrita-se com o grupo e Márcia acha que é um recado para si e Anastasiya. Saiba tudo!

Esta sexta-feira a casa acordou tensa, com um desabafo bastante indignado de Sílvia Silva: «Durante o dia eu não vou para o quarto fazer barulho enquanto as pessoas estão a dormir. À noite eu só peço um bocadinho de respeito por quem já está a dormir», disse à líder Vina Ribeiro.

Vina disse que depois do recolher obrigatório foram todos dormir e Sílvia interpelou: «A questão não é depois do recolher obrigatório, durante o dia isso não há e eu não vou chatear ninguém para o quarto!».

«Ainda parece que estão a gozar. E não fui só eu, a Joana estava cheia de dores de cabeça, estava mal. A Palmira também estava deitada, parece que ainda gostam. Senti um desrespeito total ontem e se é para desrespeitar eu também o sei fazer», acrescentou.

A concorrente insistiu ainda: «Obviamente que se não há recolher obrigatório eu não vou estar a dizer para as pessoas não rirem, nem brincarem. Agora ainda irem para o quarto com risos é que não».

Depois de ter voltado a desabafar sobre o assunto com Hugo Andrade, numa outra ocasião, Sílvia reuniu os colegas e fez um pedido ao grupo: «Queria pedir um favor, durante o dia ninguém me ouve a incomodar quem quer que seja que esteja a dormir naquele quarto, portanto eu agradeço que à noite tenham a mesma fineza».

«A partir do momento em que alguém lá estiver a tentar descansar, mais a mais à noite, tenham a fineza de não ri com risinhos, com brincadeiras, porque nós estamos a tentar descansar», acrescentou Sílvia Silva.

A concorrente lamentou: «O que aconteceu ontem foi que eu fiquei com uma dor de cabeça tremenda, custou-me imenso a adormecer e é óbvio que ninguém gosta de ter uma má noite. Querem descansar durante o dia têm todo o direito, mas à noite têm que respeitar quem o quer fazer».

«Ontem eu senti desrespeito, por uma coisa é irem brincar, é chegarem ali e estarem na brincadeira, pedir-se algum sossego e as coisas acalmarem. Não foi o que aconteceu ontem. Eu não falei porque estava nitidamente irritada, mas hoje eu só peço respeito», rematou.

Márcia questionou a colega, dizendo sentir que aquilo era especificamente para si e Anastasiya Bondar e não um aviso geral para o grupo.

«Sinto que aquilo é desculpável, aquilo não te incomodou e o desrespeito foi ontem e eu deitei-me na cama, estive ali com a Anastasiya, estivemos a cochichar, uma vez outra rimo-nos e eu sinto que me queres dizer alguma coisa a mim e à Anastasiya pessoalmente», afirmou.

Márcia acrescentou: «A única pessoa que o fez ontem fui eu e a Anastasiya, estamos aqui há dois meses, já aconteceu muita coisa e eu senti que estás é um bocado mais incomodada comigo e com a Anastasiya».

Sílvia respondeu, negando tudo: «Se eu tivesse alguma coisa para te dizer a ti ou à Anastasiya pessoalmente fá-lo-ia. Tinha tido esta conversa contigo e com ela especificamente, não tinha juntado o grupo para te mandar um recado. Quando tiver que o fazer não o vou fazer desta forma».