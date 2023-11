Casa em alvoroço: Sílvia revoltada sem saber do seu tabaco e Palmira passada com falta de ovos

Palmira Rodrigues corre pela casa irritada em busca de um ovo: «Estão a gozar com a minha cara!»

Sílvia Silva atinge limite: «Vou começar a mexer nas coisas das pessoas, vou virar a casa do avesso»

A casa do Big Brother está a ferver com a falta de alguns objetos e alimentos. A primeira a dar por isso foi Sílvia Silva, que começou a queixar-se por não saber onde estava o seu tabaco e mostrou-se revoltada com a situação.

«Eu vou pedir mais tabaco, agora acreditem que se não me devolverem o cigarro começam a desaparecer daqui coisas essenciais, não tenham a menor dúvida. Porque eu só sou delicada a um certo ponto, também sei ser um cavalo», avisou Sílvia na noite de quinta-feira.

A concorrente acrescentou: «Eu vou começar a mexer nas coisas das pessoas. Eu viro esta casa do avesso e isto vai entrar fogo no parquinho, aliás fogueira mesmo. Se não aparecer é isso que vai acontecer, vos garanto. Há brincadeiras e brincadeiras e eu tenho um poder de encaixe incrível, agora não mexam no meu tabaco!».

Esta sexta-feira, não só o tabaco continua por aparecer, como começaram a faltar outras coisas, nomeadamente ovos, levando Palmira Rodrigues a chatear-se: «Ontem havia duas caixas de ovos onde estão? Eu quero comer um ovo, se não vou já armar a p**** aqui dentro», alertou.

A concorrente correu a casa à procura dos ovos e Francisco Monteiro deu a entender que tinham sido escondidos por Sílvia: «Então vai mos dar porque eu quero comer um ovo», afirmou, dirigindo-se à casa de banho à procura da colega.

«Eu quero se não eu vou armar um escândalo aqui dentro. Estão-se a armar em finos, eu quero a p*** do ovo», disse. Sílvia negou ter mexido nos ovos, apesar de ter tirado outras coisas. «Não tocas nas minhas coisas, porque eu não tenho nada a ver com os teus cigarros», avisou Palmira.