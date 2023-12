Fique a conhecer um facto dos ex-concorrentes do Big Brother desta edição! Saiba aqui

A 8.ª edição da Wonderland Lisboa já arrancou no Parque Eduardo VII, com toda a magia do Natal que lhe é característica. Quem esteve presente foram alguns dos ex-concorrentes desta última edição do Big Brother e contaram-nos alguns factos sobre eles.

Foi através de um vídeo do Instagram do Somos Portugal, que os ex-concorrentes foram desafiados, ora saiba algumas curiosidades de Sílvia, Paulo, Ossman, Zé Pedro, Dulce, Mariana, Catarina, Vina, Fábio, Rogério e Anatasiya:

Sílvia Silva – «Eu não gosto de açúcar no café já há muito tempo»

Paulo Sousa – «Eu sou um dos pais natais do Wonderland»

Ossman Idrisse - «Para além do cheiras a cocó, eu tenho outra música, aceita que dói menos»

Zé Pedro – «Eu grito durante a noite»

Dulce Pinto - «Bebo café de palhinha»

Mariana Pinto – «Consigo mexer as orelhas sem mexer a cara»

Catarina Esparteiro – «Não saio de casa sem fazer a cama»

Vina Ribeiro – «Ainda escrevo a carta ao Pai Natal»

Fábio Gonçalves – «Não consigo dormir sem meias»

Rogério Parrot – «Eu já tive uma cobra em casa como animal de estimação durante uma semana sem os meus pais saberem»

Anastasiya Bondar - «Toda a gente sabe tudo de mim, quem me conhece».

Veja o vídeo aqui: