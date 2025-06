Segredo revelado: Sofia Sousa troca alianças com homem mistério

Sofia Sousa, conhecida pela sua participação no reality show Secret Story, viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Ao lado do misterioso homem que lhe conquistou o coração, a ex-concorrente partilhou imagens que deixaram os fãs ao rubro — serão estas as fotos do seu casamento?



Esta quinta-feira, dia 19 de junho, Sofia Sousa revelou registos românticos onde surge a trocar alianças, o que leva a crer que terá oficializado a relação. Já se sabia que estava noiva, mas agora tudo indica que deu o próximo passo.



“Amo-te muito, meu amor. Que Deus abençoe sempre a nossa família”, escreveu Sofia na legenda das fotografias, emocionando os seguidores.



A identidade do homem que arrebatou o coração de Sofia Sousa continua envolta em mistério. Após anos de grande exposição mediática, a jovem optou por manter uma vida mais discreta, longe dos holofotes.



Recorde-se que Sofia Sousa é mãe de Yasmine Dafne, fruto da relação com Tierry Vilson, também ele ex-concorrente do Secret Story. Yasmine é ainda neta de Teresa Silva, conhecida comentadora do Big Brother.

