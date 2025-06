Após expulsão, Solange Tavares chora nos bastidores dos estúdios e nós sabemos o motivo

Solange Tavares foi expulsa do Big Brother 2025 com apenas 10% dos votos.

Solange Tavares foi a concorrente expulsa na gala do Big Brother 2025 do passado domingo, 1 de junho. A açoriana foi a menos votada no ‘duelo final’ com Nuno Brito (59%) e Manuel Cavaco (31%) e acabou por abandonar a casa mais vigiada do país.

Visivelmente emocionada após a saída, Solange conteve as lágrimas em direto. Mas assim que as luzes se apagaram, a cabeleireira quebrou o silêncio sobre a expulsão em conversa com a repórter digital Rita Vassalo: «Sim, fiquei emocionada, mas tranquila, porque fiz aquilo que achei que devia fazer. Se não foi suficiente, temos pena. Está tudo certo», afirmou, serena.

Questionada sobre o que poderá ter motivado a sua saída, apontou a nomeação direta de Luís Gonçalves como possível fator decisivo: «Se calhar foi por causa disso, porque o Luís era muito favorito. Eu só queria mostrar que, se tivesse de sair, saía contra o Luís ou com o Luís. Era só isso que queria… e aqui estou. É o que é, faz parte do jogo».

Apesar da eliminação, Solange fez um balanço positivo da experiência no reality show:

«Adorei, foi muito giro... mas não volto a repetir.»

Veja em baixo: