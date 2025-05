Solange Tavares finalmente revela o que realmente sente por Luís Gonçalves

Tensão em direto : Solange Tavares desmente qualquer envolvimento amoroso com Luís Gonçalves, afirmando sentir-se desconfortável com a situação.

Relação com Luís: A líder do Big Brother revela estar farta das provocações e da tensão crescente entre ela, Luís e Bruno Savate.

Durante o Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, na passada quinta-feira, Solange Tavares foi chamada ao confessionário para reagir a imagens suas com Luís Gonçalves, nomeadamente um momento delicado em que surge a chorar na casa de banho. A concorrente não hesitou em esclarecer: «Não gosto do Luís e tenho-me sentido desconfortável com a maioria das situações que têm acontecido.»

Solange garantiu que não existe qualquer envolvimento emocional entre os dois, sublinhando que o comportamento recente de Luís tem contribuído para o seu desconforto. A concorrente referiu ainda que, desde a entrada dos capitães, tem notado uma mudança negativa na postura de Luís para consigo.

Tudo começou com mais um momento de tensão causado pela exigente prova semanal. Solange e Luís entraram em confronto por causa da divisão de turnos. Luís acusou-a de ter o "rei na barriga" por ser líder, o que levou Bruno Savate a intervir em defesa da colega. No entanto, Solange pediu-lhe para não se meter, deixando o capitão visivelmente ofendido.

Mais tarde, no confessionário, Solange voltou a emocionar-se e desabafou estar “farta” de Savate, acusando-o de ter entrado na casa apenas para a atacar. O ponto de rutura foi uma conversa no almoço, onde Luís comparou Solange a Renata Reis, revelando que, em termos de feitio e aparência, se via mais facilmente ao lado da colega Renata. A referência à palavra “ciúmes” inflamou ainda mais os ânimos. Após o momento, Solange fez questão de reafirmar aos colegas: “Não sinto nada por ele.”

