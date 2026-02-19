O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

Solange Tavares decidiu submeter-se a uma mamoplastia de aumento e fez questão de mostrar a sua reação imediata após a cirurgia.

A ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou um vídeo onde surge visivelmente emocionada, confessando que aquele momento carrega o peso de «anos de inseguranças» e de sonhos guardados em silêncio.

Solange Tavares deixou ainda um agradecimento público à equipa médica que a acompanhou, explicando que a emoção sentida não esteve apenas relacionada com a mudança física, mas sobretudo com a superação pessoal e com o facto de se sentir, finalmente, em paz com o seu reflexo.

«Não chorei só pelo resultado. Chorei pela coragem que tive, pelo caminho que fiz e por finalmente me sentir em paz com o meu reflexo. Este momento é mais do que uma mudança física… é amor-próprio, é conquista, é renascimento», escreveu.

A jovem sublinhou a importância desta decisão para a sua autoestima, descrevendo a intervenção como um ato de «amor-próprio» e um verdadeiro «renascimento». No final, Solange revelou: «Não me lembrava de ter gravado esses vídeos, vi dias depois na galeria».