O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

Ao Minuto

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. - Big Brother

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Acompanhe ao minuto

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento» - Big Brother

A ex-concorrente do Big Brother 2025, Solange Tavares, submeteu-se a uma mamoplastia de aumento e partilhou a reação imediata após a cirurgia. Veja o antes e depois.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Solange Tavares decidiu submeter-se a uma mamoplastia de aumento e fez questão de mostrar a sua reação imediata após a cirurgia.

A ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou um vídeo onde surge visivelmente emocionada, confessando que aquele momento carrega o peso de «anos de inseguranças» e de sonhos guardados em silêncio.

Solange Tavares deixou ainda um agradecimento público à equipa médica que a acompanhou, explicando que a emoção sentida não esteve apenas relacionada com a mudança física, mas sobretudo com a superação pessoal e com o facto de se sentir, finalmente, em paz com o seu reflexo.

«Não chorei só pelo resultado. Chorei pela coragem que tive, pelo caminho que fiz e por finalmente me sentir em paz com o meu reflexo. Este momento é mais do que uma mudança física… é amor-próprio, é conquista, é renascimento», escreveu.

A jovem sublinhou a importância desta decisão para a sua autoestima, descrevendo a intervenção como um ato de «amor-próprio» e um verdadeiro «renascimento». No final, Solange revelou: «Não me lembrava de ter gravado esses vídeos, vi dias depois na galeria».

Veja aqui o resultado final pós-operatório e o antes na galeria acima:

Temas: Solange Tavares

Mais Vistos

Fotografias ousadas de Solange Tavares dão que falar

28 mar 2025, 17:12

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

Ontem às 21:32

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025, 19:03

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Ver Mais

Notícias

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

Ontem às 21:32

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

17 fev, 22:11

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04

Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

10 fev, 16:16
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04

Noélia Pereira abre o coração e faz nova revelação sobre gravidez

10 fev, 16:16

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

8 fev, 20:10

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

Ontem às 22:28
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

Ontem às 16:39
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

Ontem às 16:28
02:48

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova

17 fev, 16:20
01:14

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

17 fev, 15:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Há 44 min

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

Há 1h e 49min

Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

Há 3h e 26min

Por um triz! Marta Cardoso queria participar em outro reality show: "Estive para me oferecer"

Hoje às 11:08

Depois de um período “conturbado”, ex-concorrente do Big Brother quebra meses de silêncio: «Volto diferente»

Hoje às 11:04
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais