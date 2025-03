É ruiva, mas não de nascença! Veja aqui como era Solange Tavares antes de entrar no Big Brother 2025

Solange Tavares é uma das concorrentes do novo Big Brother, que celebra os 25 anos do reality show em Portugal. A cabeleireira tem dado que falar dentro da casa, mas não só! Cá fora, as fotografias ousadas e sensuais da concorrente dão que falar...

A jovem entrou na casa com o cabelo ruivo, mas nem sempre foi assim! Nas suas redes sociais, Solange já surgiu com vários tons de cor de cabelo, como: preto, castanho e morena iluminada. Ora veja todas as versões de Solange nesta galeria que preparámos para si.

Conheça-a melhor...

Nasceu e cresceu em São Miguel, nos Açores. Foi a primeira da família a sair de casa, atrás da independência financeira, mas assume que não passa um dia sem falar com a mãe.

Está no Porto, há cinco anos, a trabalhar como cabeleireira. Partilha casa com dois amigos e admite que é muito exigente com eles e com todos à sua volta. Garante que não faz “fretes” e que não tem filtros. Quando não gosta, assume, “doa a quem doer”. Fala mais depressa do que pensa e é muito desconfiada.

Ainda não encontrou uma alma gémea, mas sonha em casar e ter uma família. Acredita que os portugueses vão apreciar a sua franqueza e boa disposição e dar-lhe a vitória do Big Brother 2025.