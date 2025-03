Solange Tavares em lágrimas após conversa polémica: «A quantidade de vezes que já me arrependi de estar aqui...»

Tudo de boca aberta! Concorrentes assistem a almoço do líder e reagem a comentários sobre as mulheres da casa

A casa do Big Brother viveu um momento tenso após uma conversa privada entre Nuno Brito e os seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) ser transmitida para a sala sem que os concorrentes soubessem. O tema gerou polémica: os concorrentes comentavam os corpos das mulheres da casa e quem consideraram mais atraente ao vê-las de biquíni.

Veja aqui as reações:

Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas. Em choque, dirigiu-se ao confessionário, de onde saiu em lágrimas. Mais tarde, voltou a chorar no quarto enquanto desabafava com Carolina Braga, demonstrando o impacto que a situação teve em si: «A quantidade de vezes que já me arrependi de estar aqui...»

Veja o momento aqui:

O episódio promete ter repercussões na dinâmica do jogo e já está a dar que falar dentro e fora da casa.

